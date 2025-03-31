Bakanlık düğmeye bastı: 20 pilot sahada kurulacak

"DSİ Genel Müdürlüğümüz, yapay zeka destekli sulamada otomasyon için uzun yıllardır çalışıyor. 2023'ten bu yana sulama altyapısı uygun olan her bölge müdürlüğünde bir otomasyon çalışması yapılması yönünde gayretimiz sürüyor. Yüzde 40 daha az su kullanarak aynı ürünü elde edebiliyorsunuz, bu müthiş bir imkan. Sulamada otomasyon sistemini ülkenin dört bir yanına yaymak için çaba göstereceğiz, bu yatırımları önceleyeceğiz. Su yatırımlarımız artarak devam edecek."