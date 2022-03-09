DSİ arazi toplulaştırma projeleriyle çiftçilere destek oluyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ, inşa ettiği baraj ve göletler başta olmak üzere depolama tesisleri ile çiftçilere sulama suyu sağlarken, onların suya rahatça erişebileceği farklı projeleri de hayata geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin’de Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (AT ve TİGH) projelerinin uygulanmaya devam edildiğini belirtti.

Ekonomik sulama

Yıldız, suyu kaynağından alarak çiftçilerin hizmetine sunmalarını sağlayan sulama projelerinin, arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde, parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf edildiğini kaydetti.

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Arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 azaldığını vurgulayan Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, modern tarım teknikleri ve tasarruflu sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve sulama kanalına kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Daha az iş gücü ile maliyetler azalır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır."

Toplulaştırma projeleri devam ediyor

Dört şehri kapsayan 25 farklı Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Drenaj Projesi geliştirilerek bu projelerin sekizinin tamamlandığını aktaran Yıldız, bunların 18'inin Adana, üçünün Hatay, ikisinin Mersin ve ikisinin de Osmaniye'de yer aldığı bilgisini verdi.

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Yıldız, bu projeler neticesinde 231 mahallede 2 milyon 495 bin 700 dekar arazideki toplulaştırma çalışmaları tamamlandığını ve 175 mahalledeki 2 milyon 75 bin 700 dekar alanda ise arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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