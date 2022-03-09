Gündem DSİ arazi toplulaştırma projeleriyle çiftçilere destek oluyor
ANKARA

DSİ arazi toplulaştırma projeleriyle çiftçilere destek oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde uygulamaya aldığı arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile tarlalardaki verimin ve arazi değerinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
DSİ arazi toplulaştırma projeleriyle çiftçilere destek oluyor
DSİ arazi toplulaştırma projeleriyle çiftçilere destek oluyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ, inşa ettiği baraj ve göletler başta olmak üzere depolama tesisleri ile çiftçilere sulama suyu sağlarken, onların suya rahatça erişebileceği farklı projeleri de hayata geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin’de Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (AT ve TİGH) projelerinin uygulanmaya devam edildiğini belirtti.

Ekonomik sulama

Yıldız, suyu kaynağından alarak çiftçilerin hizmetine sunmalarını sağlayan sulama projelerinin, arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde, parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf edildiğini kaydetti.

Arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 azaldığını vurgulayan Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, modern tarım teknikleri ve tasarruflu sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve sulama kanalına kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Daha az iş gücü ile maliyetler azalır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır."

Toplulaştırma projeleri devam ediyor

Dört şehri kapsayan 25 farklı Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Drenaj Projesi geliştirilerek bu projelerin sekizinin tamamlandığını aktaran Yıldız, bunların 18'inin Adana, üçünün Hatay, ikisinin Mersin ve ikisinin de Osmaniye'de yer aldığı bilgisini verdi.

Yıldız, bu projeler neticesinde 231 mahallede 2 milyon 495 bin 700 dekar arazideki toplulaştırma çalışmaları tamamlandığını ve 175 mahalledeki 2 milyon 75 bin 700 dekar alanda ise arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
EKONOMİ
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor

Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde üst yapı çalışmaları devam ediyor
GÜNDEM
Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde üst yapı çalışmaları devam ediyor
Samsundan acı haber

Samsun'dan acı haber

​Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.
İlk Türk olacak

İlk Türk olacak

Dünyanın bir ucunda: ​Daha önce kimse yapmamıştı.
İşgalde 14üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

​Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden yeni varyantlara karşı uyarı.

Beş şehirden siviller tahliye edilecek.

​Savaş çığırtkanı İngiltere sadece 300 mülteci kabul etti.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan kritik zirve öncesi önemli açıklama.

​Rus ordusu Irpin'de yeniden sivilleri hedef aldı.

Kar aralıksız yağacak.

​Fransız bakan ve genel kurmay başkanı katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.