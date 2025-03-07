Tasarruf finansman sektörünün işlem hacminde yüzde 298’lik artış

“Ürün çeşitliliğinin artırılması hem sektörün büyümesine hem de bireylerin ve şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştıracak. Tasarruf finansman modeli, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir finansman alternatifi sunarak geniş kitlelere hitap etmeye devam edecek. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve alternatif bir finansman modeli olarak finans sektöründeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğumuz Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, sektöre yönelik bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması, kongre, çalıştay, seminer, kurslar, konferanslar ve sertifika programlarının organize edilmesi ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması hedeflenmektedir”