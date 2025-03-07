Tasarruf finansman sektörünün işlem hacminde yüzde 298’lik artış

FKB Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Özcan
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektörü Başkanı Ahmet Özcan, Tasarruf Finansman Şirketlerinin 2024 yılına ilişkin verilerini açıkladı.
Tasarruf Finansman Şirketleri, Türkiye ekonomisine katkısını artırıyor.
- FKB üyesi Tasarruf Finansman Şirketlerinin 2024 yılı verilerine göre;
- • İşlem hacmi yüzde 298,6 büyüyerek 334,7 milyar TL,
- • Aktif büyüklüğü yüzde 216,9 artışla 92 milyar TL,
- • Öz kaynak büyüklüğü ise yüzde 193,6 yükselişle 29,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
Finansal Kurumlar Birliği üyesi Tasarruf Finansman Şirketlerinin 2024 yılı konsolide sektör verilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan FKB Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Özcan,
“Tasarruf Finansman şirketlerimizin aktif büyüklüğü yüzde 216,9 artışla 92 milyar TL’ye, öz kaynak büyüklüğü de yüzde 193,6 yükselişle 29,6 milyar TL’ye ulaştı.
Sektörün işlem hacmi ise yüzde 298,6 büyüyerek 334,7 milyar TL olarak kayda geçti” dedi. 6 şirketin faaliyet gösterdiği Tasarruf Finansman Sektörünün 476 şube ile hizmet verdiğini belirten Ahmet Özcan, “Sektörümüz her geçen gün büyüyor. Geçen yıl personel sayımızı yüzde 24,5 artırarak 5 bin 437 kişiye ulaştık. Yine müşteri sayımızda da kayda değer artış yaşadık. Geçen yıl, tasarruf finansman şirketleri aracılığıyla ev, araba ve çatılı iş yeri finansmanı kullanmak isteyen müşteri sayısı yüzde 44,1 artarak toplam 533 bin 734 kişiye ulaştı”
şeklinde konuştu.
“2025 yılında da sektörümüzün istikrarlı büyümesini sürdürmesini bekliyoruz”
diyen Ahmet Özcan,
“Ürün çeşitliliğinin artırılması hem sektörün büyümesine hem de bireylerin ve şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştıracak. Tasarruf finansman modeli, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir finansman alternatifi sunarak geniş kitlelere hitap etmeye devam edecek. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve alternatif bir finansman modeli olarak finans sektöründeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğumuz Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, sektöre yönelik bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması, kongre, çalıştay, seminer, kurslar, konferanslar ve sertifika programlarının organize edilmesi ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması hedeflenmektedir”
ifadelerini kullandı.
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