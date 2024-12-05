Erken uyarı sistemi 2025'te devrede

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarını tamamladığı 'Yapay Zekâ Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'nin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı 'kamuda verimlilik' modelinin hayata geçirilmesi için geliştirilen 'erken uyarı sistemi' 2025 yılında uygulanmaya başlanacak. Sistemle, kamuda verimlilik ilkesi ile çelişen harcamalar anında tespit edilecek. Bu çerçevede, elektronik ortamda gerçekleştirilen tahsilatlara ilişkin e-Tahsilat uygulaması yaygınlaştırılacak.





GEREKSİZ HARCAMALAR ANINDA TESPİT EDİLECEK

Tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikaları e-Tedarik Sistemi ile denetlenecek. Zamandan tasarruf sağlanmasını da önceleyen modelle, kamu kurum ve kuruluşlarında, Mayıs 2024'te belirlenen tasarruf ilkeleriyle ters düşen tüm harcamalar anında tespit edilecek.





ORTAK ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Kamuda yapılan ya da yapılması planlanan tüm harcamalar devletin dijital arşivine, kâğıt ortamla aynı anda aktarılacak. Sistem aktarılan bilgi aynı gün denetlenecek. Böylece, mevzuata aykırı harcamalar yapay zekâ tarafında eş zamanlı tespit edilerek, uyarı sistemine yüklenecek Proje, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ortak çalışması ile hayata geçirilecek. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yürütülecek projeyle, ödeme, tahsilat, mali istatistik, harcama, maaş gibi zeminlerde tek elden tahlil edilecek.



