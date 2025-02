Et fiyatları sıkı takipte

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı öncesinde kırmızı et piyasasında yaşanan spekülatif hareketlere karşı harekete geçti. Bakanlık, Et ve Süt Kurumu ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla piyasayı regüle etmek amacıyla bir dizi önlem alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla Ramazan öncesi kırmızı et sektöründeki spekülatif hareketlere karşı piyasayı regüle ederek önlemler alıyor. Piyasa müdahalelerindeki tutumlarının bakanlık politikalarıyla uyumlu olduğunu vurgulayan ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, "Ramazan ayı öncesinde piyasaya hem kasaplık hem de karkas et tedariki yaptık. Şu anda piyasada bir arz sıkıntısı yok, fiyatların dengesizliği tamamen spekülatif. Geçen haftadan başlayan fiyat hareketliliğini herkes biliyor. Üreticiler bir beklenti olunca hayvanlarını kestirmiyor, arz kısıtlanıyor. Dolayısıyla anormal bir fiyat hareketlenmesi dönemsel olarak görülüyor. Bu hareketlerin çoğu spekülatif" diye konuştu.