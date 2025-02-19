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İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle bazı AJet seferleri iptal edildi

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle bazı AJet seferleri iptal edildi

11:1419/02/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

AJet, İstanbul'da etkili olan ve yarın da sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AJet
'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'da kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi yönündeki dünkü kararına istinaden, yarın ve 21 Şubat Cuma günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Uçuş sorgulama bölümünden kontrol edilebilir


Açıklamada, bu tarihlerde seyahat edecek yolcuların uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.



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#İstanbul Sabiha Gökçen

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