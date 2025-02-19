İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle bazı AJet seferleri iptal edildi

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'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'da kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi yönündeki dünkü kararına istinaden, yarın ve 21 Şubat Cuma günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.