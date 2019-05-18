Ev alanın ödemesi seneye

Sur Yapı, yeni kampanyasıyla, İstanbul’un iki yakasındaki 12 konut projesinde ve Antalya projesinde bir yıl sonra ödemeye başlama imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında İstanbul ve Antalya’daki Sur Yapı satış ofislerinden evini beğenenler, ilk sene taksit ya da peşinat ödemeden ev sahibi olabiliyor.

Z. Altan Elmas

İSTANBUL VE ANTALYA PROJELERİNDE GEÇERLİ

İstanbul’daki 12 konut projesinde 120 ayda 0,98; 60 ayda ise 0,59 vade oranının uygulanacağı ve ödemelerin daha sonra başlayacağı kampanya ödemeler bir yıl sonra başlıyor. İlk sene ödemeler Sur Yapı tarafından yapılırken, ev sahipleri ödemeye bir yıl sonra yüzde 20 peşinat ve aylık sabit taksitleriyle başlıyor. 24’üncü ve 36’ncı aylarda ise yüzde 15’lik iki ara ödeme yapılıyor. Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirilen, bu projede de ilk sene ödeme yapılmıyor.

23 FARKLI ÜLKEYE SATIŞ

Projede Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. 26 farklı ülkede yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları da Sur Yapı Antalya’dan ev sahibi oldu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Yılın kampanyasını yapmaya çalıştık. İstanbul’un iki yakasındaki 12 projemizde ve Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Antalya projemizle geniş bir portföy sunuyoruz” dedi.

REKLAM