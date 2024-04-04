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Ekonomi

Evi kirada olanlar dikkat: Yarın sona eriyor cezası var

Konutlar için 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mükelleflerin beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Gerçek kişiler tarafından elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri gibi kazançlar için de 5 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor

15:38 - 4/04/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Kira ve ücret kazancı gibi geçen yıl gelir elde edenlerin beyanname verme süresi yarın sona eriyor.


Konut kira gelirlerinde geçen yıl yıllık 21 bin lira, iş yeri kira gelirinde 150 bin lira istisna tutarını aşanların beyanname vermesi gerekiyor.


Mülk sahiplerinin, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresinden "Hazır Beyanname Sistemi" ile gerekli işlemleri yapma imkanı bulunuyor.


Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin elde ettikleri geliri beyan süresinde sona gelindi. Beyannamelerin en geç yarın verilmesi gerekiyor.


Elektronik ortamda beyanname verme imkanı


Gerçek kişiler tarafından geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri veya yurt dışından faiz ve kar payı kazançları için de 5 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması gerekiyor.


Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebiliyor. Mükellefler sisteme "gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.


Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebiliyor.


Bakan Şimşek de hatırlatmada bulunmuştu


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kira beyannamesi uyarısında bulunmuştu.


Şimşek, "Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz" ifadesini kullanmıştı.




#Gelir İdaresi Başkanlığı
#hazır beyanname sistemi
#kira beyannamesi
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