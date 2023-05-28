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Ekonomi

Evini dönüştürmek isteyen İstanbullular dikkat: Başvuru için son dört gün

İstanbul’daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına başvurular 31 Mayıs’ta bitiyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projede başvurular 228 bin 664 oldu. Başvurulan bağımsız bölüm sayısı ise 911 bin 366’ye ulaştı.

08:45 . 28/05/2023 Pazar
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Devletin dönüşüm bedelinin yarısını karşılayacağı kampanya kapsamında İstanbul’da 200 bin yerinde dönüşüm, 100 bin de rezerv alan olmak üzere 300 bin konutu kapsayan dönüşüm yapılacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projede başvurular 228 bin 664 oldu. Başvurulan bağımsız bölüm sayısı ise 911 bin 366’ye ulaştı.


Bahçelievler birinci

Kampanyaya en çok başvuru Bahçelievler’den yapıldı. Bahçelievler’i Bağcılar, Güngören, Üsküdar ve Fatih izledi. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre, e-Devlet’e giriş yapılıp arama kısmına ‘Kentsel Dönüşüm Başvurusu’ yazılacak. Açılan sekmede başvuru yapmak için “Yeni Başvuru”ya tıklanacak ve gelen aşamalar takip edilip işlem kaydedilecek.


Posta'da yer alan habere göre; Başvurudan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri binaları inceliyor ve keşif raporu hazırlıyor.


Taşınma ve kira yardımı

Keşif aşamasından sonra gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Ardından ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.


Yarısını devlet karşıladığında vatandaşa maliyeti 1 milyon 500 bin lira olan 2+1 konutlarda 750 bin lira, maliyeti 1 milyon 800 bin lira olan 3+1 konutlarda 900 bin lira kalıyor.

Ödemeler ne kadar?

Bu ödemeler 10 yıl vadede, TOKİ ödeme planı (6 ayda bir TÜFE ya da memur maaş artışından düşük olanı) veya banka kredisinden (yüzde 0.79 oran) biri seçilerek yapılacak. TOKİ ödeme planı seçildiğinde 2+1 konutta yüzde 10 peşinat ödendikten sonra kalan tutar için 120 ay boyunca 5 bin 625 lira, 3+1 konutta 120 ay boyunca 6 bin 750 lira taksit ödenecek. Tüm ödemeler yapım ihalesinden sonra başlayacak.

#Yarısı bizden kampanyası
#İstanbul
#Riskli yapı
#Kentsel dönüşüm
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