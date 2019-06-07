Ekonomi Fiat Chrysler Renault ile birleşme teklifinden vazgeçti
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OTOMOTİV

Fiat Chrysler Renault ile birleşme teklifinden vazgeçti

Fiat Chrysler Renault ile birleşme teklifinden vazgeçti

Fiat Chrysler, Fransa'daki siyasi koşullar nedeniyle Renault ile:Fiat Chrysler, Fransa'daki siyasi koşullar nedeniyle Renault ile birleşme teklifinden vazgeçti

Haber Merkezi Reuters
Fiat Chrysler, Fransa'daki siyasi koşullar nedeniyle Renault ile birleşme teklifinden vazgeçti.
Fiat Chrysler, Fransa'daki siyasi koşullar nedeniyle Renault ile birleşme teklifinden vazgeçti.

Fiat Chrysler, Fransa'daki siyasi iklimin uygun olmamasını gerekçe göstererek Fransız otomobil üreticisi Renault ile birleşmek için yaptığı tekliften vazgeçti.

Türkiye'de imalat tesisi olan iki şirketin birleşmesi 35 milyar dolar değere sahip dünyanın üçüncü büyük otomotiv üreticisini oluşturacaktı.

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre Fiat Chrysler, birleşme teklifini ele almak üzere Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece yapılan Renault'nun yönetim kurulu toplantısında, Fransız devletinin oylamayı ertelemeyi gündeme getirmesinin ardından teklifinden vazgeçti.

Renault'nun yüzde 15'ine sahip olan Fransız devleti, diğer hissedar Nissan'ın da birleşmeye destek vermesinde ısrar ediyordu. Nissan ise oylamada çekimser kalmayı öngörüyordu.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi kaynaklar Fransız devletinin birleşme nedeniyle Fransa'da istihdam kaybı yaşanmaması ve Renault hissedarlarına ayrı bir temettü dağıtılması için Fiat'a baskı yaptığını bildirdiler.

Fiat'ın geçen hafta açıkladığı birleşme teklifinde Renault hissedarlarına özel bir temettü bulunmuyordu.

Fiat Chrysler tarafından Perşembe sabahı yapılan açıklamada, "Bu tür bir birlikteliğin başarılı şekilde gerçekleşmesi için gereken siyasi koşulların Fransa'da şu anda mevcut olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Renault tarafından yapılan açıklamada ise yönetim kurulunun, "Fransız devleti temsilcilerinin oylamayı daha sonra yapılacak bir toplantıya erteleme talebi nedeniyle karar alamadığı" ifade edildi.

Yılda en az 5 milyar euro tasarruf sağlayacak olan birleşme iki şirketin de zayıf yönlerini tamamlayacaktı. Fiat Renault'nun sahip olduğu daha gelişmiş elektrik motoru teknolojisini kullanabilecek, Renault ise varlık gösteremediği Kuzey Amerika'daki kârlı Jeep ve RAM markalarına sahip olacaktı.

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Otomotiv sektöründe yüksek yatırımlar gerektiren yapısal değişiklikler karşısında Fiat ve Renault'nun bundan sonra ne yapacağı bilinmiyor. İki şirketin de sıkılaşan emisyon düzenlemeleri ile elektrikli ve otonom araç geliştirmenin yüksek maliyetiyle önümüzdeki yıllarda baş etmesi gerekecek.

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