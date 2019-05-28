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Ekonomi Renault, Fiatın önerisini değerlendiriyor
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OTOMOTİV

Renault, Fiat'ın önerisini değerlendiriyor

Renault Yönetim Kurulu bir araya gelerek, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile gerçekleşebilecek olası bir yüzde 50-50 birleşmeyi değerlendirmeye kararı aldı.

Haber Merkezi DHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

FCA'nın ilettiği teklifinin koşullarını inceleyen Renault Yönetim Kurulu, grubun üretim süreçlerine uyumu ve Renault-Nissan- Mitsubishi İttifakı için ek değer yaratacak birleşme fırsatını değerlendirmeye karar verdi.

Görüşmelerin sonuçlarına ilişkin olarak, geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek için ek bir açıklama yapılacağı duyuruldu.

Günün erken saatlerinde Fiat Crysler, Renault'ya, dünyanın en büyük üçüncü küresel orijinal ekipman imalatçısı olmak için bir birleşme teklifi yaptığını duyurmuştu.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın yönetim kurulu teklifi değerlendirmek için günün ilerleyen saatlerinden bir araya gelecekler.

Fiat Crysler'in birleşme önerisi gerçekleşirse, dünyanın en büyük üçüncü küresel orijinal otomotiv üreticisi oluşturulmuş olacak. Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Crysler ve Groupe Reanult arasında, Hollanda'da kurulacak halka açık bir holding şirketi altında eşit bir şekilde paylaştırılacak.

Birleşme işlemi tamamlanamadan önce, Fiat Crysler hissedarlarına toplam 2.5 milyar euroluk bir kar payı dağıtılarak, hisse senedi piyasalarındaki uyumsuzluklardan etkilenmemeleri sağlanacak.
FCA'nın öngörülerine göre, hisse takası yoluyla yapılması öngörülen birleşme sonucunda şirketler yıllık 8.7 milyon araç satışına ulaşacak.

FCA açıklamasında, "Geniş kapsamlı ve birbirini tamamlayıcı marka portföyü lüksten ana segmente kadar tüm piyasayı kapsamına alacak" denildi. Açıklamada ayrıca, birleşme sonucu hiçbir fabrikanın kapanmayacağının altı çizildi.

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Daha önce yayımlanan haberlerde, Fiat Crysler’in küresel ölçekte, Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığına katılımını öngören bir birleşme içinde yer alacağı belirtiliyordu.

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