Fındıkta 3 milyar dolarlık gelir beklentisi

TBMM Zirai Donu Araştırma Komisyonu, Türkiye'nin en büyük fındık üreticisi olan Ordu ve Giresun illerindeki hasarı yerinde tespit etmek için bölgeye ziyaret ederek, yetkilileri dinledi. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak, iki ilde hasarın olduğunu belirterek, "Fındıkta bu sene ihracat anlamında 3 milyar dolara yakın bir gelir bekliyoruz, önümüzdeki yıl biraz daha üzerinde olacaktır. Kayıp döviz anlamında yok, fiyatları yükseleceği için döviz anlamında yok. Kilo bazında bu yıl bizim hedefimiz ihracat olarak 330 bin ton idi, şu anda, dondan sonra bunu 310-315'e revize ettik ihracat anlamında" dedi. Şenocak, dünyada fındığın ilk dikim alanı Ordu ve Giresun olduğunu ifade ederek, iki ilin dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 35'ini karşıladığını söyledi.