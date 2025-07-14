Fındıkta 3 milyar dolarlık gelir beklentisi

TBMM Zirai Donu Araştırma Komisyonu'na konuşan Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak, fındıkta bu sene ihracat anlamında 3 milyar dolara yakın bir gelir beklentisinde olduklarını, ihracat hedefini de tonaj olarak 310-315 bin bandına indirdiklerini söyledi.
TBMM Zirai Donu Araştırma Komisyonu, Türkiye'nin en büyük fındık üreticisi olan Ordu ve Giresun illerindeki hasarı yerinde tespit etmek için bölgeye ziyaret ederek, yetkilileri dinledi. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak, iki ilde hasarın olduğunu belirterek, "Fındıkta bu sene ihracat anlamında 3 milyar dolara yakın bir gelir bekliyoruz, önümüzdeki yıl biraz daha üzerinde olacaktır. Kayıp döviz anlamında yok, fiyatları yükseleceği için döviz anlamında yok. Kilo bazında bu yıl bizim hedefimiz ihracat olarak 330 bin ton idi, şu anda, dondan sonra bunu 310-315'e revize ettik ihracat anlamında" dedi. Şenocak, dünyada fındığın ilk dikim alanı Ordu ve Giresun olduğunu ifade ederek, iki ilin dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 35'ini karşıladığını söyledi.
119 BİN ÜRETİCİ ZARAR GÖRDÜ
Komisyonu bilgilendiren Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İlde toplamda 1 milyonun üzerinde kayıtlı parselin bulunduğunu ve kayıtlı parsellerin 800 bininde don hasar tespit ettiklerini ifade etti. İl genelinde 118 bin 907 üreticinin zirai dondan ötürü mağdur hale geldiğini de aktaran Kemal Yılmaz, 1 milyon 335 bin 242 dekar tarım arazisinde zirai don hasarı tespit ettiklerini de kaydetti.
28 BİN HEKTARLIK ALAN
Giresun İl Tarım Ve Orman Müdürü Muhammet Angın ise ilde özellikle fındık, ceviz, kivi, dut, elma, armut gibi meyvelerin zirai dona maruz kaldığını ifade etti. Angın, "117 bin hektar alanda fındık üretimi yapmaktayız. Bunun yaklaşık olarak 28 bin hektarı etkilenmiş durumda. Yaklaşık olarak 31 bin çiftçimiz don hasarından etkilendi" bilgisini verdi.