Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu: Ödemeler bu hafta başlıyor

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaşlara yapılacak artış oranları da belli olurken, gözler şimdi ödeme takvimine çevrildi. Zamlı maaşların yanı sıra, geriye dönük farkların yatırılacağı tarih için resmi süreç başladı. Milyonlarca kişinin beklediği ödemeler bu hafta başlıyor. Peki maaş farkları kime ne zaman yatacak? İşte detaylar.
Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranlarının toplamı yüzde 16,67 olarak hesaplanırken memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. Temmuz ayında yapılan maaş artışları sonrası, memurlar ve emekliler için zam farkları bu hafta itibarıyla yatmaya başlayacak.
Maaş farkları ne zaman ödenecek?
Memur ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla almaya başlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi biraz farklı işleyecek. Temmuz 2025 maaş zammı ve farkları, 16–26 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ancak bu tarihler, SGK ve TBMM’den gelecek nihai takvime bağlı olarak netleşecek.
SGK, resmi açıklama yaparak kesin tarihleri duyuracak.
ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) tarafından henüz zam farklarının yatacağı tarihle ilgili bir duyuru gelmedi. Ancak bilindiği üzere maaş ödemeleri SSK emeklileri için ayın 15'inde, Bağkur emeklileri için 25'inde başlıyor.
Ancak emekli sandığı emeklilerin maaşları ise ayın 2'sinde başladığı için esasen zam oranları kesinleşmeden emekli maaşları yatırılmaya başlamış oluyor. Bu nedenle SSK ve Bağkur emekli maaşları zamlı olarak bu ay yatsa da memur emeklisi maaşları Ağustos başında zam farkıyla birlikte zamlı olarak yatacak.
SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.