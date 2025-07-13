Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu: Ödemeler bu hafta başlıyor

Ancak emekli sandığı emeklilerin maaşları ise ayın 2'sinde başladığı için esasen zam oranları kesinleşmeden emekli maaşları yatırılmaya başlamış oluyor. Bu nedenle SSK ve Bağkur emekli maaşları zamlı olarak bu ay yatsa da memur emeklisi maaşları Ağustos başında zam farkıyla birlikte zamlı olarak yatacak.