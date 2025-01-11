Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Fırsatçılar düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatları artırmaya başladı

Fırsatçılar düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatları artırmaya başladı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:5011/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Düşük faizli konut kredisi kampanyasının açıklanmasıyla bir evin fiyatı 500 bin TL birden yükseldi.
Düşük faizli konut kredisi kampanyasının açıklanmasıyla bir evin fiyatı 500 bin TL birden yükseldi.

Düşük faizli konut kredisi ile ilk evini alacaklar ya da dar gelirli vatandaşlar için yapılan açıklamaların ardından, kredi koşulları netleşmeden fırsatçılar ev fiyatlarını aynı gün yükseltmeye başladı.

İlk evini alacaklar ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, peş peşe yaptıkları açıklamalarla, konut alımını kolaylaştıracak bütçe desteği ve finansman seçeneklerinin hayata geçirileceğini duyurdu.


Konut kampanyası haberleri peş peşe geldi


Bakan Şimşek,
"Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız. Finansal koşullar, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde çok daha elverişli hale gelecek"
dedi.

Cevdet Yılmaz ise genç çiftlere maddi destekler ve evlilik danışmanlığı sunacaklarını, ayrıca ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını devreye sokacaklarını belirtti.


Ancak, konuyla ilgili art arda yapılan açıklamalar sonrasında dikkat çeken bir durum yaşandı. İlk evini alacaklara yönelik yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle yeni kredi kampanyası başlatılacağı duyurulurken, fırsatçılar ev fiyatlarını hızla artırmaya başladı.



İlan fiyatları hemen güncellendi


İlan sayfalarında, düşük faizli konut kredisi kampanyasının açıklanmasının ardından bazı evlerin fiyatlarının hızla arttığı gözlendi. Kampanyayla ilgili ilk duyuruların yapıldığı gün, bir evin fiyatı 500 bin TL birden yükseldi. Ayrıca, 1 Ocak'ta ilan edilen bir başka evin fiyatının da 100 bin TL arttığı belirtildi.



#Konut
#kredi
#emlak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsanın en fazla kazandıran - kaybettiren hisseleri belli oldu: Borsada 2025'e eksi yönde başladı