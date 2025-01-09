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Fırsatçılara göz açtırılmayacak: Fahiş fiyatı dört koldan şikayet edin

Fırsatçılara göz açtırılmayacak: Fahiş fiyatı dört koldan şikayet edin

Ali Kürşat Büyükada
04:009/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ömer Bolat.
Ömer Bolat.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fırsatçılara karşı verilen mücadeleye tüketicilerden de destek istedi. Bolat, fahiş ve haksız fiyat uygulayanların, CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulaması üzerinden ihbar edilebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'ndan sonra ürünlerinde fahiş fiyat artışı uygulayan işletmelere tepki göstermiş ve bu konuyla mücadele noktasında vatandaşlara "boykot" çağrısında bulunmuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirterek, "Bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da fırsatçılara karşı taviz vermeden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz" dedi.

CEZALAR 12 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Özellikle asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik mağduriyet yaşamaması için başlayan denetimlerin 81 ilde devam edeceğini açıklayan Bolat, vatandaşların fahiş fiyat uyguladığını düşündükleri işletmeleri, kendilerine bildirmeleri gerektiğini söyledi. Bolat, "Cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi" şeklinde konuştu.

VERGİ USÜLSÜZLÜKLERİDE İHBAR EDİLİYOR

Piyasada adil rekabetin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye genelinde denetimler sürdürülürken, vatandaşlar da şikayetlerini çeşitli yollarla ilgili kurumlara iletebiliyor. Tüketiciler, Alo 175 Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetlerini bildiriyor. Ayrıca, kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak arama motoruna ‘Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi’ yazarak, karşılarına çıkan sayfadaki "yeni şikayet bildirimi" butonuna tıklayıp karşılarına çıkan formu doldurarak başvurularını iletebiliyor. Vatandaşlar ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla da şikayette bulunabiliyor. Öte yandan vergi usulsüzlükleri ile fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) da ihbar edilebiliyor.

Aydın Ağaoğlu

4-5 GÜNDE BİR ARTIŞLARLA ZAMMI 2 AYA YAYIYORLAR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı firmaların birçok noktada fahiş fiyat denetimine takılmamak için farklı yöntemler geliştirdiğini söyledi. Ağaoğlu, "Fahiş fiyat denetimleri artınca marketler, firmalar ve toptancılar kendine göre önlem alıyor, farklı yöntemler geliştiriliyor. Fiyat yükselişini birden yüzde 30-40 artırmak yerine 4-5 günde bir, haftada bir küçük artışlarla 1,5-2 ay içine yayıyorlar. Uyanıklar, yüzde 8, yüzde 11, yüzde 12 gibi artışlarla ilerliyorlar. Burada tüketicilere büyük iş düşüyor. En büyük denetleyici tüketicilerdir" diye konuştu. Ağaoğlu, tüketicilerin etiketlerdeki fiyat değişikliğine dikkat etmesini isteyerek, "Tüketiciler anormal fiyat artışı tespit ettiklerini Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna göndersinler. 81 ilde bulunan ticaret il müdürlükleri gerekli incelemeleri yapar" ifadesini kullandı.



#Ticaret
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