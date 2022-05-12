Ekonomi Fiyatlar böyle şişiyor Biri artırınca hepsi artırdı
EMLAK

Fiyatlar böyle şişiyor: Biri artırınca hepsi artırdı

Konut kredisi faizi yüzde 0,99’a düşürülünce kredi maliyetleri yaklaşık yüzde 30 düştü. Ancak fırsatçı konut sahipleri indirimi ekstra kazanca dönüştürme çabasında. Özellikle ilan sitelerinde birçok kişi birbirlerini referans alıp fiyatları yukarı çekiyor. Bu sistem kiralarda da aynı şekilde işliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fiyatlar böyle şişiyor: Biri artırınca hepsi artırdı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası verdiği müjde ile birlikte birçok fırsatçı ilan platformlarında bulunan ev satış ilanlarında fiyatlarını dakikalar içinde yükseltti. Bazı ilanlarda yüzde 100’e varan artışlar, platformlardaki diğer taşınmaz satıcıları üzerinde psikolojik tetiklemeye neden oldu. Satıcıların karşılaştığı rakamları baz alarak gayrimenkullerine bunun üstünde rakamlar talep etmesi zaten hormonlu olan fiyatları ulaşamaz seviyeye taşıdı. Fiyatlarda yukarı yönlü domino etkisine neden olan bu duruma tepki gösteren tüketiciler, konut metrekare fiyatlarına üst sınır getirilmesini istiyor. Tüketici temsilcilerinin vatandaşın konut hayalini zora sokan gelişmelere tepkisi ve çözüm önerileri şöyle:

AHLAK SORUNU VAR

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu: İlan sitelerinde kişiler birbirlerini referans alıp fiyat belirliyorlar. Bir sitede evin fiyatının 4 bin TL’den 4 bin 500 TL’ye çıktığını görüyor o da çıkarıyor 4 bin 500 TL’ye. Yegâne kriter ahlak. Hukuki bir olay değil, sınır yok. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bizlerin talebiydi. Barınma temel ihtiyaçtır. Kiralar, konut fiyatları üçe katlandı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarındaki amaç dar gelirli vatandaşın ihtiyacının karşılanmasıydı. Alınan kararlar bazı açıkgöz ve fırsatçılar tarafından istismar edildi.

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REFERANS FİYATLA ARTIRIYORLAR

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü: Referans fiyat denilen bir uygulama var. Aynı bölgede, aynı semtteki aynı emsaldeki evlerin fiyatları bir anda yukarı çekilince kendi konutumun satış fiyatını da artırıyor. Dolayısıyla buradaki referans fiyat etkisiyle fiyatlarda sürekli bir artışa yol açıyor. Bu yaklaşık iki senedir hem konut fiyatlarında hem de gıda fiyatlarında uygulanıyor. Kredi faiz oranları 0,99 gibi rakama çekilmiş olsa da bu fiyat artışlarıyla tüketicinin konut sahibi olması hayal gibi gözüküyor. Bu yüzden öncelikle konut fiyatlarının kira fiyatlarını yukarıya doğru çektiği göz önüne alınarak mutlaka kira fiyatlarında belli bir süre için üst sınır sabitlemesi getirilmesinin etkili olacağını düşünüyorum.

DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ KURULSUN

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar: Konut piyasasındaki fırsatçılık, spekülasyon konut alımını zorlaştırıyor. Cumhuriyet tarihinin konut konusunda en pahalı dönemini yaşıyoruz. Bu konuda acilen önlem alınmalı. Gıdada uygulanan dijital takip sistemine benzer bir takip sisteminin yanı sıra fiyatlara da bir sınır getirilmeli. Fırsatçılığın önlenmesi için adam ben şu fiyattan satıyorum diyorsa hayır satamazsın o fiyattan denmeli.

BİR EVDE 850 BİN TL BİRDEN ARTIRDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı konum kampanyasının ardından fırsatçılar devreye girdi. Düşük ev alma kampanyasını fırsata çevirmek isteyenler internet sitelerindeki ilanların fiyatlarını hemen yükseltti. Bazı konutların fiyatlarında 850 bin liraya kadar artış dikkat çekti.

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