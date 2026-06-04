Fransa'dan beş milyar dolarlık yatırım yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Fransa arasındaki dış ticaret hacminin 2030'a doğru 30 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi. Paris'te Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Fransa üyeleri ile bir araya gelen Bolat, burada ayrıca Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile ikili görüştü. Paris'te yaptıkları toplantıların verimli geçtiğini ifade eden Bolat, "Buradaki Türk iş insanları maşallah çok büyük ilerlemeler kaydetmişler" dedi.

AVRUPA İLE EKONOMİK İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

MEDEF ile yaptıkları görüşmeye Türkiye'de yatırımları bulunan yaklaşık 24 Fransız şirketinin üst düzey yöneticilerinin katıldığını aktaran Bolat, "Biz Türkiye-Fransa ilişkileri ve ekonomik yönden gelişme potansiyelini anlattık. Aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden, 'Made in EU' konusundaki tartışmalardan ve genel anlamda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik entegrasyonun çok daha güçlü bir şekilde olabileceğinden bahsettik. Onlar da aynı fikirdeler" diye konuştu.

GELECEK 3 YILDA ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEKLER

Bolat, Fransız şirketlerin Türkiye'de 140 bin Türk vatandaşının doğrudan, 400 bin Türk vatandaşının ise dolaylı olarak istihdamına katkıda bulunduğunu belirterek, bu şirketlerin Türkiye'ye döviz kazandırdıklarını dile getirdi. MEDEF'in ve Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Forissier'nin, Fransız şirketlerinin gelecek 3 yılda Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yeni yatırım projeleri olduğunu söylediğini anlatan Bolat, Forissier ile görüşmelerinin yaklaşık bir saat sürdüğünü kaydetti. Ticaret Bakanı Bolat, ikili görüşmede, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin gelişiminden duydukları memnuniyeti vurguladıklarının altını çizdi.

TİCARET HEDEFİMİZ 30 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmine ilişkin de Bolat, "Son 5 yılda Türkiye-Fransa ticareti karşılıklı toplamda yüzde 71 artışla 14 milyar dolardan 24,2 milyar dolara yükseldi. Böyle giderse bu yıl 25 milyar doları aşabiliriz. Hedefimiz 2030'a doğru 30 milyar dolar toplam ticarete ulaşmak" değerlendirmesinde bulundu. AB Komisyonu'nun 4 Mart'ta Türkiye ile Gümrük Birliği'ni de "Made in EU" kapsamında değerlendiren bir karar almasının çok önemli ve sevindirici bir haber olduğuna dikkat çeken Bolat, "Çok yoğun ticaret-diplomasi çalışmalarımız oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, özel sektör kuruluşlarımız ve Avrupa'daki Türkiye'de yatırım yapmış şirketler hepimiz mücadele ettik takım ruhu içinde" dedi.











