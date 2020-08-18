GİGDER Başkanı Akbal: Uçuşların başlamasıyla olumsuz tablo ortadan kalkmaya başladı
Temmuz ayında uluslararası yatırımcıya 2 bin 772 konut satıldı. Özellikle uluslararası uçuşların açılmasının pandeminin ortaya çıkardığı olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya başladığını söyleyen Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı (GİGDER) Ömer Faruk Akbal, özellikle doğayla bütünleşik evlerin satışlarındaki artışa dikkati çekti.
Temmuz ayında yapılan konut satışlarını değerlendiren Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, uluslararası yatırımcıya konut satışında geçen yılın aynı dönemine göre bir azalma olsa da pandemiye rağmen satışların iyi gittiğini söyledi.
Haziran ayında uluslararası yatırımcıya bin 679 konut satıldığını, temmuz ayında bu rakamın 2 bin 772’ye çıktığını söyleyen Akbal, özellikle uluslararası uçuşların açılmasının pandeminin yarattığı olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya başladığını belirtti.
Ağustos ayında da uluslararası yatırımcıya konut satışının artarak sürdüğünün altını çizen Akbal, pandemininde etkisiyle şehir merkezinden uzaklaşarak doğayla bütünleşik evlere talebinin artığını gözlemlediklerini söyledi.
Akbal, ayrıca sağlık tesisleriyle entegre yapıların pandemiyle birlikte öne çıkmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.
NERELERDEN KONUT ALIYORLAR?
GİGDER Başkanı Akbal, uluslararası yatırımcıya yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul’un aldığını söyledi.
İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova’nın izlediğini aktaran Akbal, ülke uyruklarına göre ise en çok konutsatışının İran vatandaşlarına yapıldığını belirtti.
Temmuz ayında İran vatandaşlarının Türkiye'den 540 konut satın aldığının üzerinde duran Akbal, “İran'ı sırasıyla, 388 konut ile Irak, 154 konut ile Rusya Federasyonu, 149 konut ile Afganistan ve 143 konut ile Almanya izledi” diye konuştu.