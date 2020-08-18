GİGDER Başkanı Akbal: Uçuşların başlamasıyla olumsuz tablo ortadan kalkmaya başladı

Temmuz ayında yapılan konut satışlarını değerlendiren Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, uluslararası yatırımcıya konut satışında geçen yılın aynı dönemine göre bir azalma olsa da pandemiye rağmen satışların iyi gittiğini söyledi.

Haziran ayında uluslararası yatırımcıya bin 679 konut satıldığını, temmuz ayında bu rakamın 2 bin 772’ye çıktığını söyleyen Akbal, özellikle uluslararası uçuşların açılmasının pandeminin yarattığı olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya başladığını belirtti.

Ağustos ayında da uluslararası yatırımcıya konut satışının artarak sürdüğünün altını çizen Akbal, pandemininde etkisiyle şehir merkezinden uzaklaşarak doğayla bütünleşik evlere talebinin artığını gözlemlediklerini söyledi.

FOTOĞRAF 19 Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalarak 2 bin 741 oldu​. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova izledi. Temmuz ayında en fazla konutu 540 adet ile İran vatandaşları aldı. Türkiye'den konut alan ülkeler ve sayıları ise şöyle.. 388 konut Irak 154 konut Rusya 149 konut Afganistan 69 konut İngiltere 64 konut Kazakistan 63 konut Türkmenistan 63 konut Ürdün 60 konut Filistin 57 konut Çin 55 konut Lübnan 42 konut Özbekistan 40 konut Mısır 36 konut Kuveyt 34 konut İsveç 32 konut Suudi Arabistan​ Yabancıya konut satışında zirvede İran var: İşte temmuzda satılan konut sayısı Temmuz ayı konut satış rakamları kırıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre konut satışlarında rekor artış gerçekleşti. Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Yabancıya konut satışına bakıldığında ise temmuz ayında yabancılara 2 bin 741 adet konut satıldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapılırken yoğunlukla tercih edilen il ise İstanbul oldu. BiP'te paylaş

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Akbal, ayrıca sağlık tesisleriyle entegre yapıların pandemiyle birlikte öne çıkmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

NERELERDEN KONUT ALIYORLAR?

GİGDER Başkanı Akbal, uluslararası yatırımcıya yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul’un aldığını söyledi.

İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova’nın izlediğini aktaran Akbal, ülke uyruklarına göre ise en çok konut satışının İran vatandaşlarına yapıldığını belirtti.

Temmuz ayında İran vatandaşlarının Türkiye'den 540 konut satın aldığının üzerinde duran Akbal, “İran'ı sırasıyla, 388 konut ile Irak, 154 konut ile Rusya Federasyonu, 149 konut ile Afganistan ve 143 konut ile Almanya izledi” diye konuştu.

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