Girişimci tarımsal üretime yöneldi

Yıldan yıla tarım alanında da girişimcilik konusunda birbirinden farklı fikirler ve teoriler gelişirken, bu alanda birçok örnek uzun yıllardır üretimini sürdürüyor. Türkiye’de her zaman büyük bir öneme sahip olan tarımda yaşanan gelişimlerle yeni nesil girişimcilik modelleri ortaya çıkıyor. Son dönemlerde tarımda girişimcilik örnekleri daha çok modern tekniklerle desteklenmeye başlandı. Girişimcilerin ilgisi hem devlet desteklerinin hem de bankacılık sektörünün tarıma yoğunlaşmasını sağladı ve finansman çeşitlendi.