Global ayakkabı markaları tedariki Türkiye'ye kaydırıyor: Gümrük vergisi üretimi artıracak

Faizlerin yüksek olduğu 2024 yılında ciddi bir finansal kaza geçirmeyen sektörün finansal dayanıklılık sınavını geçtiğine vurgu yapan Güven Karaca, “7 milli katılım ve onlarca bireysel fuara katılan Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında B2B’lere devam eden sektörümüz ihracat için yollarda olmaya devam edecek. İthalatta korunma önlemlerini ve emek yoğun sektörlere verilecek olan destekleri olumlu buluyoruz. Dezenflasyon sürecinin başladığını görüyoruz. Faiz oranlarının geri gelerek üretim ve yatırımda finansmana ulaşım maliyetinin düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.