Global ayakkabı markaları tedariki Türkiye'ye kaydırıyor: Gümrük vergisi üretimi artıracak

Deri ve Deri Mamulleri sektörü, Ticaret Bakanlığı tarafından deri ürünleri ve ithal ayakkabıya getirilen vergi düzenlemesinin üretime olumlu kaktı yapacağını açıkladı.
2024 yılında, 2023’e göre 1,52 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, İstanbul’daki toplantıda beklenti ve sorunlarını dile getirdi. İthalat vergisinin ardından bazı global ayakkabı markalarının üretimlerini Türkiye’ye kaydırdığının altını çizen sektör temsilcileri, bazı şirketlerin de yerel firmalarla iş birliği arayışında olduğunu söyledi. Söz konusu iş birliklerinin yurt içindeki deri ve deri mamulleri üretimini artıracağı ifade ediliyor.
İTHALAT AZALIRKEN YATIRIM HIZLANDI
Öte yandan, vergi düzenlemesi ithalatı azaltırken üretim odaklı yatırımların da artmasını sağlayacak. 11,8 dolarlık kilogram başına ihracat değeri ile Türkiye’nin en değerli dördüncü sektörü olduklarını ifade eden İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ise, Türkiye’deki ekonomi politikaları ve dezenflasyon sürecinin tamamlanıp üretim ve yatırım ortamının iyileştiği noktada sektörün yeniden rekorlar kırabileceğini söyledi. Karaca, sektörün ana pazarının yüzde 39,7 pay ile Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu dile getirdi.
EN BÜYÜK PAZAR AVRUPA BİRLİĞİ
Karaca; Orta Doğu ülkelerinin yüzde 14,2 pay ile ikinci sırada, Eski Doğu Bloku ülkelerinin yüzde 12,1 pay ile üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Ana pazar olan Avrupa Birliği ülkelerinde avro/dolar paritesindeki düşüşün izlendiğinin altını çizen Karaca, sektörün kapasite kullanımının 2023’e göre yüzde 67,3’ten yüzde 62,1’e gerilediğini ifade etti.
DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI
- Faizlerin yüksek olduğu 2024 yılında ciddi bir finansal kaza geçirmeyen sektörün finansal dayanıklılık sınavını geçtiğine vurgu yapan Güven Karaca, “7 milli katılım ve onlarca bireysel fuara katılan Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında B2B’lere devam eden sektörümüz ihracat için yollarda olmaya devam edecek. İthalatta korunma önlemlerini ve emek yoğun sektörlere verilecek olan destekleri olumlu buluyoruz. Dezenflasyon sürecinin başladığını görüyoruz. Faiz oranlarının geri gelerek üretim ve yatırımda finansmana ulaşım maliyetinin düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.