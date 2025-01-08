Yılda 100 ton altın üretebiliriz

Geçtiğimiz yıl altın üretiminin 32,2 tona gerilediğini dile getiren Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, ülke genelindeki altın rezervlerinin toplamda 6 bin 500 ila 10 bin ton arasında değiştiğini, bu rezervin ekonomik değerinin de 397 milyar dolar ile 611 milyar dolar arasında bir rakama tekabül ettiğini belirtti. Yücel, “Rezervimiz büyük, ama üretimimiz küçük. İyi bir planlamayla 100 ton altın üretmek mümkün” dedi. Altın üretimini 100 tona yükseltilmesine ilişkin hedefinin hayal olmadığını da vurgulayan Yücel, “Üreticilerin önü açılırsa, birkaç yıl içinde bu seviyelere ulaşabiliriz. Böylece hem cari açık azalır hem de ekonomimize on milyarlarca dolar kazandırırız” diye konuştu.

Hasan Yücel.

GEÇEN YIL 127 TONLUK AÇIK İTHALATLA KAPATILDI

2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran üretim, sürdürülebilir bir seviyeye taşınamadığını kaydeden Yücel, şunları söyledi: “Türkiye’nin yıllık altın ihtiyacı 160 ton seviyesindeyken, 2024 yılında yerli üretimle yalnızca 32,2 tonluk kısmı karşılanabildi. Aradaki 127,8 tonluk açık, ithalat yoluyla kapatılmak zorunda. Bu durum, Türkiye’ye her yıl milyar dolarlık fatura çıkarıyor. Cari açığın büyümesine neden olan bu tabloyu değiştirmek için yerli üretimi artırmalıyız.”

YURT DIŞINA GİDEN PARA YATIRIMA DÖNÜŞEBİLİR

Merkez Bankası’na göre 2023’te parasal olmayan altın ithalatı önceki yıla göre yüzde 46,9 artarak 30 milyar dolarla bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık düzey olduğuna dikkat çeken Yücel, “Bu rakam, altyapı yatırımları açısından devasa bir fırsat maliyetine işaret ediyor. Altın ithalatına harcanan bir yıllık 30 milyar dolarla, İstanbul’daki üçüncü köprü gibi 6 boğaz köprüsü, 2,7 İstanbul Havalimanı, 1,5 Akkuyu Nükleer Santrali, 1.500 km hızlı tren hattı, 30 büyük baraj ve hidroelektrik santrali, 150 üniversite, 30 şehir hastanesi yapılabilirdi. Kısaca bu parayı yerli üretimle ülkemizde tutabilir, stratejik yatırımlara dönüştürebiliriz” ifadesini kullandı.







