Gölcük ihalesi iptal edildi

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’na yapılması planlanan 25 adet kır evi, dağ köşkü, göl gazinosu ve 18 odalı otelin 22 yıllığına kiralanması için 19 Aralık’ta Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda ihale gerçekleştirildi.

Farklı illerden 12 firma ve iş adamının katıldığı ihale kapalı zarf usulü başladıktan sonra en yüksek fiyatı veren 3 firma arasında açık artırma ile devam etti. Açık artırmanın sonunda ihaleyi 116 bin lira bedelle Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan kazandı.

İHALE İPTAL EDİLDİ

İhaleyle ilgili son kararın verilmesi için Belediye Encümeni tarafından bugün yapılan toplantıda ihalenin iptaline karar verildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantını detaylarının daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

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