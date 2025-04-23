Hamsi ihracatından 9 milyon dolar gelir

Türkiye’nin hamsi ihracatı 1 Eylül 2024’te başlayıp 15 Nisan 2025’te sona eren av sezonunda 9 milyon 171 bin 538 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinin yaptığı derlemeye göre, av sezonunda Türkiye’den 20 ülkeye 2 bin 606 ton hamsi satıldı, 9 milyon 171 bin 538 dolar kazanç sağlandı. En fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke, Belçika, Fransa ve Almanya oldu. Türkiye’den Belçika’ya bu sezon 2 milyon 783 bin 30 dolarlık, Fransa’ya 2 milyon 615 bin 636 dolarlık, Almanya’ya 1 milyon 139 bin 164 dolarlık hamsi ihraç edildi. DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, hamsinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada tüketildiğini söyledi.
Yıldırım, "Belçika, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Türk hamsisine büyük ilgi gösteriyor. Özellikle Belçika'ya yapılan ihracatın 2,7 milyon doları aşması, bu pazardaki yerimizin güçlendiğini gösteriyor. Bu talebi karşılamak ve sürdürülebilirliği sağlamak adına hem avcılıkta hem de işleme teknolojilerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.