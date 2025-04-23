Hamsi ihracatından 9 milyon dolar gelir

Türkiye’nin hamsi ihracatı 1 Eylül 2024’te başlayıp 15 Nisan 2025’te sona eren av sezonunda 9 milyon 171 bin 538 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinin yaptığı derlemeye göre, av sezonunda Türkiye’den 20 ülkeye 2 bin 606 ton hamsi satıldı, 9 milyon 171 bin 538 dolar kazanç sağlandı. En fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke, Belçika, Fransa ve Almanya oldu. Türkiye’den Belçika’ya bu sezon 2 milyon 783 bin 30 dolarlık, Fransa’ya 2 milyon 615 bin 636 dolarlık, Almanya’ya 1 milyon 139 bin 164 dolarlık hamsi ihraç edildi. DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, hamsinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada tüketildiğini söyledi.