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Ekonomi

Hatay'daki deprem konutları ve dükkanlar için teslim tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde, 1351 konut ile 36 dükkan inşaatında çalışmaların yüzde 71'i tamamlanırken beklenen teslim tarihi de belli oldu. Payas'taki deprem konutları ve dükkanlar şubatta hak sahiplerine teslim edilecek.

12:17 - 23/12/2023 Cumartesi
AA
Hatay Payas'taki deprem konutları ve dükkanlar şubatta teslim edilecek
Hatay Payas'taki deprem konutları ve dükkanlar şubatta teslim edilecek

Hatay'da 33 farklı noktada TOKİ tarafından deprem konutu inşa ediliyor.


Bu kapsamda Payas'ın Çağlalık Mahallesi'nde 6 Mart'ta temeli atılan 1351 konut ve 36 dükkanın inşası hızla yükseliyor.


İlk etap, 22 blok 2+1, 7 blok ise 3+1 olacak şekilde 821 konut ve 36 dükkandan oluşuyor. İkinci etaptaki 28 blokun tamamı 3+1 şeklinde 530 konut olarak inşa ediliyor.

Çok sayıda blokun kaba inşaatının tamamlandığı alan, dronla havadan görüntülendi.


Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde il genelinde 80 bin 325 binanın ya yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını söyledi.


"Açta ve açıkta hiçbir insan bırakılmayacak" anlayışıyla şehrin birçok noktasında deprem konutlarının yükseldiğini ifade eden Masatlı, Payas'taki çalışmaların da bunlardan biri olduğunu belirtti.


Payas'taki deprem konutlarının iki etaptan oluştuğunu anlatan Masatlı, "Çağlalık Mahallemizde 1351 konut ve 36 dükkanın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Payas TOKİ konutlarımızda şu an itibarıyla fiziki gerçekleşmemiz yüzde 71 düzeyindedir. İnşallah şubat itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesini öngörmekteyiz. O gün de o mutluluğu beraber yaşayacağız." dedi.




#Deprem konutu
#Hatay
#payas
#TOKİ konutları
#Vali Mustafa Masatlı
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