‘Hedef Kızılelma’ çok beğenildi

Hedef Kızılelma belgeseli yoğun ilgiyle izlendi.
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma’nın geliştirilme aşamalarını ve Baykar’ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan “Hedef Kızılelma” belgeseli, ilk gösterimde davetlilerden tam not aldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın yanı sıra Baykar çalışanları ve ailelerinin yer aldığı çok sayıda üst düzey davetli de katıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “İnişleri ve çıkışlarıyla, acısıyla tatlısıyla hayatın kendisi gibi zor ama azimle, gayretle, dostlukla ve iyi ahlakla güzelleşen yoğun bir serüven yaşadık. Ecdadımızın tıpkı Ergenekon Destanı’nda demir dağları eriterek, dağın içinden yol açıp yeni bir dünyaya yürüdüğü gibi Kızılelma’nın ilk uçuşuyla, bizler de geleceğin hava muharebesini kuşatacak yeni bir dünyanın kapılarını açmış bulunuyoruz” dedi.
YOUTUBE’DA İZLENEBİLİYOR
Yoğun ilgi nedeniyle 3 ayrı salonda gösterimi gerçekleştirilen Hedef Kızılelma’nın ilk bölümü, izleyicilerden tam not aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bu hikayeleri görmek, benzeri hikayeleri yazmak isteyenler için bir adım oluyor” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da “Çok mutlu, çok gururluyuz. Belgeselle yine şahitlik ettik” ifadelerini kullandı. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ise “Biz burada Türk insanına fırsatlar verildiğinde çok zor şartlarda dahi nelerin başarıldığını gördük” diye konuştu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da “Çok daha iyilerini yapabileceğine inanmaları için gençlerimizin belgeseli izlemeleri gerekiyor” dedi. Belgeselin ikinci bölümü de Baykar’ın YouTube kanalında yayınlanacak.