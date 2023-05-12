‘Hedef Kızılelma’ çok beğenildi

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma’nın geliştirilme aşamalarını ve Baykar’ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan “Hedef Kızılelma” belgeseli, ilk gösterimde davetlilerden tam not aldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın yanı sıra Baykar çalışanları ve ailelerinin yer aldığı çok sayıda üst düzey davetli de katıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “İnişleri ve çıkışlarıyla, acısıyla tatlısıyla hayatın kendisi gibi zor ama azimle, gayretle, dostlukla ve iyi ahlakla güzelleşen yoğun bir serüven yaşadık. Ecdadımızın tıpkı Ergenekon Destanı’nda demir dağları eriterek, dağın içinden yol açıp yeni bir dünyaya yürüdüğü gibi Kızılelma’nın ilk uçuşuyla, bizler de geleceğin hava muharebesini kuşatacak yeni bir dünyanın kapılarını açmış bulunuyoruz” dedi.