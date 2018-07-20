Ekonomi Heyecanlandıran açıklama Rekor gelebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Temmuz ihracatında rekor gelebilir

Heyecanlandıran açıklama: Rekor gelebilir

Temmuz ayı ihracat rakamlarına ilişkin konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle rekor müjdesinin şimdiden verdi. Bugün itibarıyla temmuz ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde bir artış olduğuna dikkat çeken Gülle, ay sonunda en yüksek temmuz rakamını açıklayabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Temmuz ayı ihracat rakamlarında rekor kırılabilir.
Temmuz ayı ihracat rakamlarında rekor kırılabilir.

İhracatçıların geçen yılı rekorla kapattığını, her geçen ay rekorların konuşulduğunu dile getiren Gülle, uzun zamandır ihracat rakamlarına ilişkin güzel verilerin geldiğini söyledi.

EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMI AÇIKLANABİLİR

Gülle, ihracat artışının haziranda belki de seçimin etkisiyle biraz beklentilerin altında kaldığını kaydederek, "Ancak şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız. Bu da geçen ay 161,5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha da yukarıya koyacak. Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak." diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle

Temmuzda iyi bir ihracat rakamı geleceğini ifade eden Gülle, eylül, ekim ve kasımdaki performans ile ihracat hedefini tutturacaklarını ve biraz da geçecek gibi bir projeksiyon gözlediklerini vurguladı.

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