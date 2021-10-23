Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 35 yıldır Hükümet Konağı olarak hizmet veren binada yıkım çalışmaları öncesi incelemede bulundu.
Yıkım kararı alınan hükümet konağı binası, incelemeler sırasında yıkıldı
Protokol üyeleri yıkılma tehlikesi nedeniyle belirli bir mesafeden inceleme yaparken, binanın bir bölümü kendiliğinden yıkıldı.
Yıkım kararı alınan hükümet konağı binası, incelemeler sırasında yıkıldı
Kısa süreli panik yaşanırken, yıkılma anı amatör kameraya yansıdı.
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Kuşları, yaşam alanlarını ve küresel biyolojik çeşitliliğinı korumaya çalışan küresel koruma organizasyonları ortaklığı Birdlife’in (BSPB) Bulgaristan'daki kuş gözlem ekibi, GPS vericiyle takip ettiği genç şah kartalın sürekli aynı noktadan sinyal vermesi üzerine Türkiye'deki çalışmaları birlikte yürüttüğü uzman biyolog Cansu Özcan ile iletişime geçti.
Bu yıl ikinci kez Bulgaristan'daki ekip tarafından halkalanan şah kartal, Türkiye'de şah kartallar üzerine araştırmalar yapan uzman biyolog Cansu Özcan ve Dev Belgesel ekibi tarafından ölü bulundu.
BSPB ekibince, geçen haziran ayında, genç şah kartalın henüz yavruyken Sofya kırsalındaki yuvasından düşmüş olarak bulunduğunu anlatan Özcan, “Hafif yaralı olan kuş tedavi edildikten sonra halkalanıyor. GPS verici takılarak, göç güzergahı takibe alınıyor. Kuş göç güzergahında sağlıklı bir rota çizerken, Bulgaristan'daki kuş gözlem ekibi önceki gün bizimle temasa geçti ve sinyalin sürekli aynı noktadan geldiğini bildirdi\" dedi.
Koordinatları aldıktan sonra Ankara'da sinyalin geldiği Temelli bölgesine gittiklerini belirten Özcan, “Gittiğimizde kuşun ölüsünü bulduk. Yaptığımız incelemede, kuşun vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi. Kanadı, göğsü, karın boşluğu gibi vücudunun birçok yerinde onlarca saçma bulundu\" diye konuştu.
Şah kartalların küresel ölçekte nesli tehlike altındaki türlerden olduğuna dikkati çeken Cansu Özcan, “Araştırmacılar tarafından da ilgiyle takip edilen bir tür. Göç rotaları ve karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm bulabilmek için GPS vericiyle takip ediliyor. Ne yazık ki, yaklaşık 1 ay önce Bulgaristan'dan GPS vericiyle takip edilirken Konya'da yalıtımsız elektrik telleri nedeniyle ölü bulduğumuz genç küçük orman kartalı gibi bu genç şah kartalı da insan kaynaklı sorunlar nedeniyle kaybettik\" dedi.
Ölü bulunan genç şah kartalın yapılan tetkiklerinde yaralanmaya bağlı enfeksiyon sonucu öldüğünü tespit ettiklerini belirten Özcan, “Bu senenin yavrusu şah kartalın nesli küresel ölçekte tehlike altında. Kanadında ve göğsünde saçma izleri bulundu, hayvanın ne zamandan beri bu saçmalar ile gezdiğini bilmiyoruz. Ankara'da sabit yerden sinyal veren şah kartala yapılan tetkikler sonucu ateşli silahla yaralanıp öldüğü tespit edildi. Lütfen bu vahşet son olsun\" diye çağrıda bulundu.
Nesli tehlike altındaki kartal Ankara'da vuruldu: Lütfen bu son vahşet olsun
Bulgaristan'da geçen haziran ayında yavruyken hafif yaralı bulunup tedavisi yapılarak, halka ve GPS vericiyle takibe alınan nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'nın Temelli bölgesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Şah kartalı bulan uzman biyolog Cansu Özcan, “Lütfen bu son vahşet olsun" çağrısında bulundu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle başlatılan \"Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi\"nde çalışmalar devam ediyor.
Meydanda yapılan kazı çalışmalarında ekipler tarafından, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aile mezarlığı tespit edildi. Mezarlardan çıkan kemikler incelenmek üzere Edirne Müzesi'ne nakledilirken, mezar taşları da korumaya alındı.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, meydanın bulunduğu alanın Roma devri Edirne'sinin nekropol alanı olduğunu söyledi.<br><br>Beksaç, \"Orada mezar çıkması çok normal. Büyük önemli nekropol alanlarından biri ve çok daha geniş bir sahayı kapsıyor. Bu nedenle bu mezarın bulunmasını bekliyordum ve başka mezarlar da çıkacaktır. Kazılırken dikkatli olunması gerekli.\" dedi.
Meydanda mezar benzeri yapıların kazılar sürdükçe çıkacağını tahmin ettiğini anlatan Beksaç, şunları kaydetti:<br><br>\"Selimiye'nin bulunduğu bölge Roma döneminde önemli bir tapınak alanıydı. Selimiye'nin bulunduğu alanda bir Zeus Tapınağı, az aşağıda bir Nike Tapınağı ve hemen yakınında bir Hera Tapınağı bulunuyordu. Bu tapınaklar hakkındaki bilgileri Roma döneminde Edirne'de basılmış sikkeler üzerinde, basılı resimlerden tespit etmek mümkün. Bu mezarlar genellikle 2, 3 ve 4. yüzyıllara ait mezarlardır. Edirne'nin kuruluşu milattan sonra 121-126 yıllarında şekillenmiştir. Şu anda Edirne'nin altında başka nekropol alanları da mevcut.\"
Selimiye Meydanı kazılarında Roma döneminden kalma aile mezarlığı bulundu
Edirne'de düzenleme çalışmaları devam eden Selimiye Meydanı'nda, Roma döneminden kaldığı değerlendirilen aile mezarlığına ulaşıldı.
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, \"İnsanlara zarar verici bir durumu yok. Direkt saldırmaz, arı gibi sokmaz. Ama yine de kişiden kişiye değiştiği gibi, salgıladığı koku alerji yapabilir \" dedi.
İstanbul'da bir süredir kahverengi kokarca böceği kabusu yaşanıyor. Özellikle Çekmeköy ve Sarıyer'de şikayetler arttı. Evlere giren kokarca böceği büyük rahatsızlık yaratıyor.
Sarıyer'de camları açmaya çekindiklerini söyleyen Nazar Yıldız , \"Biz de aynı böcekten şikayetçiyiz, yaklaşık iki senedir ne zaman camları açsak doluşuyorlar. Çok fazla var, öldürdüğümüz veya dokunduğumuz zaman çok pis kokuyor. Bir ilaçlama ya da bir çaresi varsa güzel olur. İlaçlama oluyor ama genelde sivrisinekler için olduğunu söylüyorlar, bu böceğe bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla sayıda var ve camları açtığımızda bizi çok rahatsız ediyor. Arı gibi ses çıkarıyor ama bayağı pis kokuyor\" şeklinde konuştu.
Çekmeköy'de de ormanlık alanın yakınındaki binalarda oturan vatandaşlar evlerinde yaşadıkları böcek istilasından oldukça rahatsız olduklarını belirterek çözüm istedi. Daire sakini Zeynep İskender, \"İki-iki buçuk senedir burada oturuyoruz. Geçen sene vardılar ama bu kadar değillerdi. Özellikle dün sürü halindeydiler. Arı kolonisi gibiydiler. Biz internetten araştırdık.\"
\"Kokarca böceğiymiş, Çin'den Amerika'ya Amerika'dan da Türkiye'ye gelmiş. Alerjik reaksiyona sebep olabiliyorlarmış ciltte. Camı açamıyoruz. Tel taktırdık ama telden içeri giriyorlar. Havalandıramıyoruz evi, büyük bir problem yaşıyoruz. Rahatsız edici bir durum. Çamaşır falan da asamıyoruz. Balkona hiçbir şekilde çıkamıyoruz. İstila etmiş durumdalar her tarafı. Terasta da aynı şekilde fazlalar. İlaçlama yapmaya çalıştık ama çok fazla fayda göstermedi. Bunun bir bütün olarak yapılması gerekiyor. Ormanın ve binanın ilaçlanması lazım\" dedi.
Çin'den Amerika'ya Amerika'dan da Türkiye'ye geldi: Kokusuyla kabus oldu
İstanbul'da özellikle Çekmeköy ve Sarıyer'de ormanlık alanın yakınındaki binaları, kahverengi kokarca böceği sardı. Böceğin yaydığı koku nedeniyle rahatsızlık oluştu.