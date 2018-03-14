İBB en değerli arazisini satışa çıkardı

İstanbul'un en güzel yerinde yer alan arazi satışa çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etiler’deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için 4 Nisan 2018 günü ihale düzenleyecek.

İBB'YE DEVREDİLMİŞTİ

Etiler Meslek Yüksekokulu için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yapılan protokol sonucu, arazi İBB’ye devretilmişti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yayınlanan ilanda, “Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 ve 271 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde İdarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile İdare (Belediye) hasılat payının ödenmesi işinin ihalesi yapılacaktır” duyurusu yapıldı.

tiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisin

TİCARET, HİZMET, PARK VE YOL ALANI

Toplam 31 bin 886 metrekare alana sahip taşınmaz imar planlarında kısmen ticaret, hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalıyor.

İmar durumuna göre ticaret ve hizmet alanında max TAKS:0.40 (taban alanı katsayısı), max KAKS:2.50 (kat alanı katsayısı-emsal) ve max H:Serbest (yükseklik) olmak üzere uygulama avan projeye göre yapılacak.

1 MİLYAR 356 MİLYON TL İSTENİYOR

Muhammen bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin TL + KDV olarak belirlenen taşınmaz için düzenlenecek ihalede 40 milyon 698 bin lira geçici teminat isteniyor. İhale 4 Nisan 2018'de saat 13.00'de yapılacak.

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