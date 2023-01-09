İkinci el konutta heyecanlandıran adım: Piyasada hareketlilik artar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilere yönelik oluşturulan “Yeni Evim” konut kampanyası akabinde ikinci el konutlarla da ilgili çalışmalar yapılabileceğini söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü ve İTO Meclis Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yeni Evim konut finansmanı programı sadece sıfır, belli bir oranda tamamlanmış ve banka garantörlüğü kapsamında yeni projeleri içerecek şekilde yapıldı. Lakin özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizde bu kapsama girebilecek yeterli arzımız yok. Bu açıdan ikinci elde de ilk defa konut alacaklar için farklı oranlarda da olsa bir kampanya yapılmasının çok faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Özellikle kamu bankaları tarafındaki kredi azami tutarlarındaki sınırlamaların kaldırılması ipotekli satışların önünü açar” dedi.

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"Piyasada hareketlilik artar"

Satışlara ilişkin son veriler hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Konut satışlarında 2022 yılı sonunda yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüşle 1 milyon 350 bin seviyesinde bir kapanış bekliyoruz. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14,1’e kadar geriledi. Ayrıca kira ödeyenlerin sayısı ise nüfusumuzun yüzde 27,6 oranı ile 6 milyon 991 bin kişiye ulaştı. Bu çerçevede özellikle ev sahibi olmak isteyenler için bu şekilde bir destek verilmesi ülkemizde yüzde 60,7 oranına kadar yükselen ev sahipliği oranını da artırır” diye konuştu.

"Yeni Evim programı sınırlı kalabilir"

Yeni Evim konut finasmanı programı kullanımının sınırlı kalma durumunun olabileceğini de ifade eden Özelmacıklı, “Emlak Konut gibi birçok gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve büyük inşaat firmalarının projelerinde zaten fiyatlar ulaşılamayacak seviyede. Hatta 16 Ocak’ta belki bu programa dahil olan firmaların fiyatlarını gördüğümüzde metrekarede 100 bin TL’yi bulan örneklere şahit olacağız. Diğer taraftan da yerel müteahhitler ise kredi kullanımını sınırlı tutuyor. Örneğin 2 milyon liralık bir dairede olası vergiler nedeniyle müteahhit 500 bin TL gibi bir kredi sınırı belirliyor ve üstünde kredi çekilmesine razı olmuyor. Arsa sahipleri için de benzer bir durum söz konusu oluyor. Özellikle İstanbul’da 2 1 olarak 5 milyon lira değerinde 4,5 milyon kredi çekilerek sıfır bir daire bulunabilse, ödemeleri ortalama 53 bin 661 lira seviyesine ulaşıyor” dedi.

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"Beyan affına ihtiyaç var"

Gerek müteahhitlerin bu tür programlarda daha kapsamlı yer alabilmesi gerekse de mal sahiplerinin alıcılara daha çok kredi çekilmeleri konusunda izin verebilmeleri için toplu bir beyan affına ihtiyaç olduğunu da ifade eden Özelmacıklı, “2023 yılında geniş kapsamlı getirilebilecek bir af ile beyannamelerde düzeltmeler sağlanabilir. Çünkü gerçek satış ile belediye rayiçleri arasındaki fark son dönemde oldukça açıldı” dedi.

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