İkincilik yetmez hedef liderlik

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’nın hizmet verdiği 110’uncu hava yolu şirketi Yunanistan merkezli SKY Express oldu. SKY Express'in, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan kalkan Airbus 320 neo tipi GQ0670-sefer sayılı 137 yolcu bulunan uçağı dün saat 09.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Hava yolunun ilk seferi için dış hatlar gelen yolcu terminali B15 kapısında düzenlenen törene, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, SKY Express Yönetim Kurulu Başkanı Ioannis Grylos ve diğer yetkililer katıldı.





İSTANBUL'A BİRİNCİLİK YAKIŞIR

2024'ün başında tarifeli sefer düzenleyen hava yolu sayısını 101'den 110'a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bilgen, bu hedeflerini yıl bitmeden gerçekleştirdiklerini söyledi. Bilgen, şunları kaydetti: "Havalimanımıza 110'uncu hava yolu şirketinin seferlerine başlaması bizim için mutluluk verici. İstanbul Havalimanı, ağırladığı hava yolu şirket sayısı bakımından dünyadaki ilk 3 havalimanından bir tanesiydi. Bu gelişmeyle birlikte artık ikinci sıradayız. Yıl sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek ve birinci sıraya yükselmek hedeflerimizden bir tanesi." Bilgen, rakiplerinden hızlı hareket etmeleri halinde yıl sonunda bu hedeflerine ulaşma şanslarının olduğunu belirtti.





YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Yılı 81 milyon yolcu ile bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bilgen, "Yıl bitmeden birkaç hava yolu şirketi ile anlaşma yapma planımız var. Onları da yakın bir tarihte görüyor olacaksınız. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. İleriye yönelik kapasite artışlarımızı şimdiden planlıyoruz" şeklinde konuştu.





Yunanistanlıyı İstanbul'a taşımayı umut ediyoruz

SKY Express Yönetim Kurulu Başkanı Ioannis Grylos ise İstanbul Havalimanı'na sefer başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul Havalimanı'na uçmanın kendileri için bir fırsat olduğunu belirten Grylos, "Uçuşlarımızla çok sayıda Yunanistanlıyı İstanbul'a taşımayı ve daha çok Türk'ün Yunan adalarını gezmesini umut ediyoruz" dedi.











