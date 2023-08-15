İlk kez konut edinmeye yönelik destek hem kiraları hem satış fiyatını aşağı çekecek

Bu yeni kampanya dönemiyle birlikte 180 ay vadeli düşük faizli kredilerle amaca hizmet eden bir çalışmanın yapılacağı anlaşılıyor. Dahası bu kampanyaların sıfır konutlarda olduğu gibi ikinci el konutlara da inebileceğini öngörüyoruz. Bu tür kampanyalarla birlikte ilk kez konut sahibi olacaklar için hem arzın yükselmesi hem de ucuz konuta talebin artmasıyla satış fiyatlarında bir düşüşün de kademeli olarak geleceğini düşünüyoruz. Konut satış fiyatlarının düşmesi de süratle kiraların normal seviyelere inmesini beraberinde getirecek”