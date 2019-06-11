Ekonomi İmar Barışında son hafta
EMLAK

İmar Barışı’nda son hafta

Daha önce iki kere uzatılan İmar Barışı uygulamasında süre, 15 Haziran Cumartesi günü doluyor. Başvuruların 10 milyonu geçtiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Başvuru süresi iki kez uzatılan İmar Barışı’nın, 15 Haziran Cumartesi günü süresi doluyor. Başvuru sayısı her geçen gün artan ve daha önce iki kere uzatılan İmar Barışı’na başvuruların 10 milyonu geçtiğini dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İmar barışında artık sona gelindi. Daha önce iki sefer uzatılan müracaatlar için 15 Haziran Cumartesi günü son başvuru günü. İmar Barışı bedeli ödemeleri de bu ay sonu yani 30 Haziran 2019’a kadar ödenmesi gerekiyor” dedi.

Hakan Özelmacıklı

Özellikle İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’dan yoğun başvurular yaşandığını belirten Özelmacıklı, “Vatandaşların devletle ihtilaflı durumu çözüme kavuştu. İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırıldı. 13 milyona yakın kaçak yapıdan 10 milyona yakını bu barıştan faydalandı. SİT alanındaki yapıların yanı sıra tarihi olanlar ve kentsel dönüşümden faydalanmak isteyenler dışında başvurular yoğun oldu” ifadelerini kullandı.

  • Yalan beyana ceza!
  • İmar Barışı’nın 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsadığını belirten Hakan Özelmacıklı, “Yapı Kayıt Belgesi müracaatı e-Devlet üzerinden beyan esasına göre yapılıyor. Yanlış bilgi verilmesi durumunda ‘Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan’ uyarınca suç duyurusunda bulunulacağını dikkate almak gerekiyor” diye konuştu. Özelmacıklı, başvurular sonrasında özellikle arsa tapulu yerlerin kat mülkiyetine geçişlerine ağırlık verileceğini de bildirdi.

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