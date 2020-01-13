Ekonomi İnşaat maliyetleri düşüyor
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İnşaat maliyetleri düşüyor

İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın kasım ayında aylık bazda yüzde 0,02 düşerken, 2018'in aynı ayına göre yüzde 7,62 yükseliş kaydetti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi kasımda ekime göre yüzde 0,02 azalırken önceki yılın kasım ayına göre yüzde 7,62 arttı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,15 düşerken, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. 2018 kasım ayına göre malzeme endeksinde yüzde 0,74, işçilik endeksinde yüzde 25,61 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,07, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,57 artış gösterdi.

Kasımda, ekim ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,05 düşerken işçilik endeksi 0,3 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 1,78, işçilik endeksi yüzde 25,78 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,34 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,46, işçilik endeksi yüzde 0,06 düşüş gösterdi.

  • Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 2,51 düşüş gerçekleşirken, işçilik endeksinde yüzde 24,96 artış kayıtlara geçti.

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