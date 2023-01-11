Ekonomi İnşaat maliyetlerinde yüzde 103ün üzerinde artış
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İnşaat maliyetlerinde yüzde 103'ün üzerinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Kasım’a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, 2022 Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,47 arttı.

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Haber Merkezi İHA
İnşaat maliyetlerinde yüzde 103ün üzerinde artış
Foto/arşiv

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,47 arttı.

Malzeme fiyatlarında yüzde 108,55 yükseliş

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 1,47 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 108,55, işçilik endeksi yüzde 87,92 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,48 arttı.

Bina dışı yapılarda maliyet artışı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,99; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,16 yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 1,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 117,07, işçilik endeksi yüzde 87,03 arttı.

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