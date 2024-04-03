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Ekonomi

İnşaat malzemesi sanayi üretimi ocakta artış kaydetti

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış gösterdi.

13:57 - 3/04/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun mart ayı sonuçları açıklandı.


İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine yönelik sonuçların değerlendirildiği rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinde ocakta üretim artışı yüzde 3,3 oldu.


İnşaat malzemesi sanayisinin 10 alt sektöründe artış yaşanırken, 12 alt sektörde üretim azaldı.


Geçen yıl inşaat malzemesi sanayi üretimi 2022'ye göre yüzde 5,7 artarken, bu yükselişte birçok gelişme etkili oldu. Bu unsurların başında inşaat sektörünün 5 yıl aradan sonra yüzde 7,8 büyümesi geldi.

Yerel seçimler öncesi tüm belediyelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri, güçlendirme çalışmaları, deprem ve afetlere hazırlık vaatleri öne çıkarken, hızlanması beklenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 2024'te inşaat sektörüne 1,5 puan büyüme katkısı sağlaması öngörülüyor.


Kamu inşaat faaliyetlerinin sektöre 1 puan katkı sağlaması bekleniyor


Deprem bölgesinde konut dışı binalar, kamu binaları ve sosyal donatı inşaatları sürerken, mart sonuna kadar bölgede 78 bin konutun inşaatı tamamlandı. Yıl sonuna kadar 122 bin konutun daha inşaatının tamamlanması hedefleniyor.


Bu yıl kamu yatırımlarında büyüme sınırlı olsa da devam eden ve yeni başlayacak öncelikli projelerle kamu inşaat faaliyetlerinin inşaat sektörünün büyümesine 1 puan katkı vermesi bekleniyor. 2024'te özel sektörün konut ve konut dışı inşaat faaliyetlerinde sıkılaşma politikaları ve yüksek faizler ve maliyetler nedeniyle sınırlı bir büyüme göstermesi öngörülüyor.

Rapora göre, inşaat sektöründe istihdam seviyesi de artıyor. 2023 yılının ikinci yarısında 1,78 milyon kişiye kadar yükselen ve son çeyrekte yüksek seviyesini koruyan istihdam, mevsimsellik sebebiyle Ocak 2024'te düştü. Ancak buna rağmen istihdam seviyesi 2023 ve 2022'nin ocak aylarının üzerinde seyretti.




#ekonomi
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