İnşaat sektöründe deprem etkisi: İstihdam rekoru kırıldı

Söz konusu istihdamın alt dağılıma bakıldığında, "inşaat" sektöründe çalışan sayısındaki artış dikkati çekti. Sektörün geçen yıl 1 milyon 597 bin sınırına kadar yükselen ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler öncesinde 1 milyon 497 bin 590'a gerileyen istihdamı, mart ayından itibaren dalgalı bir seyirle yükseliş gösterdi. Haziranda 1 milyon 611 bin 53'e, temmuzda da 1 milyon 696 bin 652'e kadar çıkan sektör istihdamı ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 740 bin 387'ye ulaştı.