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İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kalktı mı? Ticaret Bakanlığı iddialara noktayı koydu

İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kalktı mı? Ticaret Bakanlığı iddialara noktayı koydu

20:1212/01/2025, Pazar
AA
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Fotoğraflar: Arşiv
Fotoğraflar: Arşiv

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlerde 'cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ''Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir."


#cayma hakkı
#Ticaret Bakanlığı
#internet
#alışveriş

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