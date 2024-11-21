Irak'la iş birliği çeşitleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "(Irak) Karşılıklı olarak ikili ticaret hacmini artırma konusunda mutabık kaldık. Irak'ın ekonomik kalkınma hedeflerine, refahına ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Irak'la iş birliği alanlarını çeşitlendireceğiz" dedi. Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetleriyle Irak'ın Bağdat ve Basra kentlerinde iki gün süren resmi temaslarını tamamladı.





İSTANBUL BULUŞMASI ARALIK'TA YAPILACAK

Programın ilk ayağında başkent Bağdat'ta gerçekleştirdikleri görüşmelere işaret eden Bolat, şunları kaydetti: "Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştük ve karşılıklı olarak ikili ticaret hacmini artırma konusunda mutabık kaldık. Iraklı mevkidaşım Irak Ticaret Bakanı Atir el-Greyri ve heyeti ile de bir araya geldik. Görüşmede iki ülke ticari ilişkilerini kapsamlı şekilde ele almak üzere aralık ayında İstanbul'da Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısını gerçekleştirme noktasında mutabık kaldık"





İMAR PROJELERİ İÇİN HAZIRIZ

Bolat, "Bağdat'ta müteahhitlik şirketlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına Irak Ticaret Bakanı el-Greyri ve Irak İmar ve İskan Bakanı Sayın Bengin Rekani ile birlikte katıldık. Türkiye, Irak'taki müteahhitlik ve imar projeleri noktasında iş birliğine, Türk şirketleri de sahip oldukları tecrübe, ulaştıkları ileri teknoloji ve beceri seviyesi ile Irak'taki birçok önemli projede yer almaya hazır" ifadelerini kullandı.





Körfezle ilişkilerde yeni başlangıç

Ziyaretin ikinci ayağı Basra'da Vali Esad El-İdani ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, Basra Valiliğinin ev sahipliğinde Türk ve Iraklı iş insanlarının bir araya geldiğini söyledi. Bakan Bolat, "Irak'ın Basra'da Faw Limanı'ndan başlayan Kalkınma Yolu Projesi, Irak için tarihi önemde bir büyük vizyon projesidir. Bir büyük kalkınma projesidir. Basra, Türkiye'nin Körfez ile ilişkilerinde başlangıç noktasıdır. Türkiye'de Irak'ın Avrupa'ya batıya açılan penceresidir" dedi. Bakan Bolat, verimli görüşmelere dikkat çekti.











