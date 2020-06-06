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Ekonomi İran 30 milyar dolar ticarette istekli Karar bölgede sevinçle karşılandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İran 30 milyar dolar ticarette istekli: Karar bölgede sevinçle karşılandı

Kovid-19 nedeniyle bir süredir kapalı olan ve İran ile Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına açılması iş dünyası tarafından sevinçle karşılandı, hareketlilik başladı. İran ile yıllık 30 milyar dolarlık ticaretin hedeflendiği alanda, yumurta üreticisi de ihracata hazır olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gürbulak Sınır Kapısı
Gürbulak Sınır Kapısı

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, gümrük sınır kapılarının yük taşımacılığına açılmasına ilişkin, “İki ülke arasında yıllık 30 milyar dolarlık ticaret amaçlanmıştı. Umarız ki yeniden bu kapıların açılmasıyla, gümrük kapılarının yenilenmesi ve geliştirilmesiyle bu amacı ele alabiliriz” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir kapalı olan ve İran ile Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurması üzerine sınır kapılarında ticari hareketlilik yaşanmaya başladı. Sınır kapılarının açılması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla pazarlardaki ticaretin yeniden ivme kazanması bekleniyor.

İŞLER BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ

Türkiye ile İran’ın bu sıkıntıdan etkilendiğini belirten Soltanzadeh, “Bu süreç hem Türkiye’de hem İran’da başarılı bir şekilde yürütüldü” dedi. Demir yolu aracılığıyla işlemlerin 7/24 saat esasıyla yapıldığını ve vagon sayılarının çoğaldığını aktaran Soltanzadeh, şöyle konuştu:”Sınırlarımız açıldı ve ilk kamyonlar, Gürbulak Sınır Kapısından hem Türkiye’ye hem de İran’a giriş çıkış yaptı. Umarım ki işlerimiz iyi gitsin ve ticaretimiz gelişsin.”

TURİZM SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VAR

Soltanzadeh, iki ülke arasında yeni tedbirler alarak ticareti geliştireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:”Sadece ticaret değil, turizm alanında da iki taraftan istekler var. Özel sektör ve otellerin bizden istekleri var.” İranlıların turizm noktasında tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğine işaret eden Soltanzadeh, şunları kaydetti: “Normalde İran’daki 3 sınır kapımızdan yılda 2 milyona yakın turist Türkiye’ye geliyor. Şimdilik bu tedbirleri alarak hem yolcularımız ve misafirlerimizi hem otellerimizi normal haline dönüştürmek zorundayız.”

KARAR BÖLGEDE SEVİNÇLE KARŞILANDI

  • Türkiye ile İran arasındaki kara hudud kapılarının ticarete açılması, Van ve Hakkari’de sevinçle karşılandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, şunları kaydetti: “Ticaret Bakanlığı önemli adımlar atıyor. Bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.” Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon ise yumurta ihracatına hemen başlayacaklarını bildirdi.

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