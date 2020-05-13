İş yerleri için beş kritik düzenleme: 8 yıl sonra hayata geçiriliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenleme 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle hayata geçiriliyor.

2012’de yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu’nda yer alan 5 önemli madde 8 yıl ertelemeli olarak konuttan sonra şimdi de iş yerleri için geçerli olacak.

2012’de yapılan kanun değişikliğiyle, konut kiralarında kiracıları zor durumda bırakan maddelerin geçersiz hale getirildiğine dikkat çeken hukukçular, söz konusu düzenleme ile AVM’ler başta olmak üzere iş yerlerinde kiracıların elinin daha da güçleneceğini belirtiyor.

PEŞİN ÖDEME VE CEZAİ ŞART GEÇERSİZ OLACAK

Kira sözleşmelerinde yer alan ve ödeme güçlüğü çeken kiracıları zor durumda bırakan, “Kiracı, bir kira bedelini zamanında ödemezse kalan ayların tamamının kirasını peşin olarak ödemek zorundadır” şeklideki maddenin 1 Temmuz itibariyle geçersiz sayılacağını kaydeden Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, aynı şekilde “Kiracı kira bedelini zamanında ödemezse şu kadar cezai şart öder” anlamına gelen yaptırımın da hükmen geçersiz olacağını ifade etti.

Mülk sahibi haklı bir gerekçe koymadığı takdirde iş yeri devrine engel olunamayacak.

DEVİR REDDİ İÇİN HAKLI GEREKÇE ŞARTI

Uygulamada olan sözleşmelerde kiracının iş yerini başkasına devretmek istemesi durumunda iş yeri sahibinin bunu kabul etmek zorunda olmadığını dile getiren Yeniocak, temmuz ayından itibaren haklı bir gerekçe ortaya koyulmaması durumunda kiracının iş yerini başkasına devretmesine engel olmayacağını söyledi.

YERİNE KİRACI BULAN TAZMİNAT ÖDEMEYECEK

Kiracının sözleşme süresinden önce iş yerini tahliye edip sözleşmeyi feshetmesi halinde normal şartlarda tazminat ödemesi gerekirken yeni düzenleme bu noktada da kiracıya alternatif sunuyor. Yeniocak, kiracının kendi yerine aynı şartlarda başka bir kiracı bulursa erken fesihten dolayı tazminat ödemekten kurtulabileceğini vurguladı.

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Kiralama esnasında verilen depozito iki tarafında ortak olduğu bir hesapta tutulacak.

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DEPOZİTO İÇİN ORTAK HESAP

Temmuz ayındaki düzenlemede uzun yıllar tartışma onusu olan ve mal sahiplerinin tamamıyla tasarrufuna bırakılmış olan depozitolara yönelik de dikkat çeken bir adım atılıyor.

Depozitonun iş yeri sahibine elden ya da banka hesabına ödenmesini yasaklayan maddenin de yürürlüğe gireceğini belirten Yeniocak, ''Yeni düzenleme ile depozito artık kiracı ve iş yeri sahibinin açacakları ortak hesaba yatırılacak ve sözleşme bittiğinde iş yeri sahibi ancak mahkeme kararıyla depozitodan kesinti yapabilecek.'' dedi.

SÖZLEŞME YENİLEMEYE GEREK YOK!

Söz konusu tarih itibariyle kiracılar sözleşmelerini yenilemek zorunda olacaklar mı? şeklindeki soru üzerine, sözleşmenin yenilenmesine gerek olmadığını dile getiren Yeniocak, kira sözleşmeleri için hayata geçirilecek maddelerin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesiyle birlikte kurallara aykırı olarak yer alan maddelerin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini kaydetti.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenleme ile kanuna aykırı maddeler geçersiz olacak.

YAZILI İHTAR GÖNDERİN!

1 Temmuz itibariyle mal sahiplerinin kiracılardan kanuna aykırı taleplerde bulunmaları halinde kiracıların yazılı ihtar göndererek bu taleplerin kanuna aykırı olduğunu belirtip ret edebileceğini dile getiren Yeniocak, mal sahiplerinin kanuna aykırı uygulamaları sebebiyle dava açıp varsa zararlarının tazminini talep edebileceklerini söyledi.