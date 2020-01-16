Ekonomi İstanbul Havalimanı Göktürkü uçurdu
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İstanbul Havalimanı Göktürk'ü 'uçurdu'

İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesiyle, Göktürk ve çevresindeki konutlara olan talep arttı. Pilot ve kabin görevlilerin yanı sıra İstanbul Havalimanı’nda görevli personel de Göktürk’teki eşyalı dairelere büyük ilgi gösteriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Birinci etabı geçtiğimiz yıl içinde devreye giren ve tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı’nın açılışı, gayrimenkul sektöründe de etkisini hissettirdi.

İstanbul Havalimanı’nın geçtiğimiz yılın Nisan ayında açılmasıyla birlikte, projeye en yakın yerleşim bölgelerinden olan Göktürk’te özellikle kiralık konut talebinde ciddi bir artış yaşandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz da bölgedeki hareketliliğe dikkat çekerken, özellikle son bir yılda kendilerine bölgeden ciddi bir talep olduğunu; bu talebe yetişmek için de bölgedeki yatırımlarını arttırdıklarını ifade etti.

PİLOTLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Kurumsal şirketlere ve bireysel kiracılara minimum bir aydan başlayan sürelerle eşyalı daire kiralama hizmeti sunduklarını ifade eden Kurtuluş Cumhur Korkmaz, Göktürk’teki ilk dairelerini, 2017 yılında İstanbul Havalimanı’nın inşaatında çalışan bir şirketin yabancı personelinin konaklaması için portföylerine eklediklerini belirterek şöyle konuştu;

“Havalimanının Nisan 2019’da devreye girmesinin ardından ise bölgedeki dairelerimize olan talep artış gösterdi. Pilot ve kabin görevlilerin yanı sıra İstanbul Havalimanı’nda görevli personel de Göktürk’teki dairelerimize ilgi gösteriyor. Biz de bu talebe yetişebilmek için 2019 başında Göktürk’teki daire sayımızı 3 katına çıkardık.” dedi.

  • Korkmaz, bölgede genellikle küçük evlerin talep gördüğünü; Göktürk’te portföylerinde bulunan evlerin yüzde 90’ının 1+1 ve 2+1’lerden oluştuğunu da sözlerine ekledi.

BÖLGEDE HAREKETLİLİK ARTACAK

İstanbul Havalimanı’nın kalan etaplarının devreye girmesiyle bölgedeki hareketliliğin de artmasını beklediklerini vurgulayan Korkmaz, “Biz de bu kapsamda bölgedeki yatırımlarımızı arttırıyoruz. İstanbul genelinde bugün 450 dairemiz bulunuyor. Hedefimiz 2020 yılı sonunda bu rakamı 1.000’e taşımak” şeklinde konuştu.

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