Ekonomi İstanbul Avrupa metropollerine göre en cazip şehir
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İstanbul konutta Avrupa metropollerine göre en cazip şehir

İstanbul Avrupa metropollerine göre en cazip şehir

Yapılan bir araştırmaya göre, son yıllarda yabancıların konut alımında en çok tercih ettiği şehirlerin başında gelen İstanbul, henüz istenilen değere ulaşılmamış olması nedeniyle yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. İstanbul, ortalama konut metrekare fiyatı itibarıyla Avrupa'daki metropoller arasında en cazip şehir olarak öne çıkıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye genelinde yabancıya satılan konutların yarısı İstanbul'da gerçekleşirken, yabancılar 2019'da 20 bin 857, salgına rağmen geçen yılın ocak-kasım döneminde de 16 bin 867 adet konut aldı.

Ulusal ve uluslararası alanda yatırım cazibesiyle öne çıkan İstanbul, yabancıya konut satışında da küresel kentler arasında hızla ilerliyor. Bu ilerlemede, kentin Avrupa metropollerine göre henüz istenilen değere ulaşmamış olması büyük önem taşıyor.

İstanbul'da konut satışında ortalama metrekare fiyatı 462 avro olarak ölçüldü.

Bu rakam, Paris'te 11 bin 613, Londra'da 10 bin 797, Münih'te 8 bin 442, Madrid'de 2 bin 630, Lizbon'da 3 bin 346, İtalya Bolzano'da 3 bin 41, Avusturya Innsbruck'ta ise 5 bin 992 avroya kadar yükseliyor.

Bu kentlerde ülke ortalamasına göre fiyatların çok yüksek olması dikkati çekiyor.

Paris'te ortalama metrekare fiyatları Fransa genelinin 4,3 katına kadar çıkarken, bu rakam Londra'da İngiltere'nin 3,3 katı, Münih'te Almanya'nın 3 katı, Innsbruck'ta Avusturya'nın 3,7 katı, Lizbon'da Portekiz'in 1,9 katı, Bolzano'da İtalya'nın 1,8 katı, Madrid'de İspanya'nın 1,6 katı şeklinde. İstanbul'da ise ortalama metrekare fiyatları Türkiye genelinin 1,5 kat üzerinde bulunuyor.

TÜRKİYE, BU SÜREÇTE AVRUPA ÜLKELERİNE PARMAK ISIRTTI

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıya konut satışında güçlü performansını sürdüren Türkiye'nin, bu dönemdeki başarısıyla Avrupa ülkelerine parmak ısırttığını söyledi.

Salgının neden olduğu zorlu koşullara rağmen Türk gayrimenkul sektörünün geçmiş yıllardaki satış rakamlarını korumayı başardığını ifade eden Akbal, "Ancak Avrupa pazarlarında yabancıya satışta yüzde 30'a varan düşüşler dikkat çekti. Türkiye'nin ve İstanbul'un öne çıkmasındaki ana etken yabancıların güveni" dedi.

Dünya metropollerindeki konut fiyatlarının yatırımcı ilgisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlgili ülkelerin istatistik kurumlarından elde ettiğimiz verilere göre, Paris, Londra, Münih gibi Avrupa metropollerindeki konut metrekare fiyatları bulundukları ülkelerdeki ortalama fiyatların 3-4 katına kadar ulaşabiliyor. Örnek vermek gerekirse, Fransa'da ülke genelindeki ortalama fiyatlar 2 bin 685 avro seviyesindeyken, bu rakamlar başkent Paris'te 11 bin 600 avroya kadar çıkıyor. Benzer bir durumu Londra ve Münih'te de görüyoruz. Araştırmalara göre, Londra'da bu oran 3,3, Münih'te ise 3 kat olarak gerçekleşmiş durumda."

  • Akbal, Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama konut metrekare fiyatının 462 avro olarak ölçüldüğünü, bu rakamın Türkiye ortalamasının 1,5 katına denk geldiğini söyledi.

YATIRIMCILAR, PRİM YAPMA OLASILIĞI YÜKSEK İSTANBUL'A YÖNELDİ

Faruk Akbal, araştırmada ismi geçen ve yabancıya konut satışında öne çıkan Londra, Münih, Lizbon, Bolzano ve Madrid gibi kentlerin artık doygunluğa ulaştığını aktararak, "Yatırımcılar, yüksek getiri sağlayabilecekleri yeni merkezlere odaklanıyor. Bu yaklaşımla son 3-4 yıldır İstanbul'a farklı coğrafyalardan yatırımcıların ilgi gösterdiğini görüyoruz" dedi.

Bu ilgiyi sadece gerçekleşen satışlarla ölçmenin doğru olmadığını ifade eden Akbal, "7-8 yıl önce İstanbul'un yerini bilmeyen yatırımcılar, bugün İstanbul ve çevresindeki gayrimenkullerle ciddi biçimde ilgileniyor. Salgın sonrasında bu ilginin çok daha yukarı seviyelere çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Akbal, geçen yıl ocak-kasım döneminde yabancıya 36 bin 385 adet konut satıldığını, önceki yıla göre düşüş olsa da 2018'e kıyasla yüzde 4 artış yaşandığını, salgına rağmen gösterilen performansın net bir başarı olduğunu vurguladı.

Türkiye'den en çok konutu Irak ve İranlıların aldığını anımsatan Akbal, pazarın daha da çeşitlenmesinin emlak değerini gerçeğe yaklaştıracağını söyledi.

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