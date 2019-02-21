Ekonomi İstanbul Valiliği açıkladı Riskli binalar için 90 günlük süre başladı
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İstanbul Valiliği açıkladı: Riskli binalar için 90 günlük süre başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek projesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "90 günlük sürecin başladığı 20 Şubat 2019 tarihli yazımızla Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerine bildirilmiştir" denildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2023 Kentsel Dönüşüm Vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için yeni bir süreç başlattı.

19 Şubat 2019 tarihli Bakanlık genelgesiyle Kentsel Dönüşüm Süreci'nin ilke ve esasları bütün valiliklere bildirildi. Buna göre bütün yurtta il ve ilçe bazında 'Afet Riski' en yüksek alanlar tespit edilerek Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacak ve 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacak" ifadeleri yer aldı.

"ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLANACAK"

"İstanbul Valiliği olarak genelgede belirtilen ilke ve esaslar ile 90 günlük sürecin başladığı 20 Şubat 2019 tarihli yazımızla Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerine bildirilmiştir" denilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizce 'Afet Riski' en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin hazırlanması çalışmalarına hemen başlanacak, kaymakamlıklarımız da bu çalışmaları koordine ederek destek olacaklar.

VALİLİK TAKİPÇİSİ OLACAK

İlimizde 'Afet Riski' en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin sağlıklı bir şekilde ve zamanında hazırlanmasının Valilik olarak takipçisi olacağız. İstanbul'da kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşılması ve olası afet riskine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi konusunda hep birlikte gayret göstereceğiz" denildi.

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