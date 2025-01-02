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İstanbul'da enflasyon aralıkta yüzde 1.74 oldu

İstanbul'da enflasyon aralıkta yüzde 1.74 oldu

04:012/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
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İTO Ücretliler Geçinme İndeksi'ne göre, İstanbul'da perakende fiyatlar aralık ayında yüzde 1,74, yıllık olarak yüzde 55,27 arttı. Toptan fiyatlardaki artış ise aylık yüzde 0,82, yıllık 40,64 oldu.

İstanbul'da aralıkta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,74, toptan fiyatlar yüzde 0,82 arttı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2024 Aralık İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre, kentte; perakende fiyatlar aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,74, toptan fiyatlar ise yüzde 0,82 arttı. Önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerini gösteren İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 40,64 yükseldi.

KONUT GRUBUNDA %4,55 YÜKSELİŞ

Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı; konut harcamaları grubunda yüzde 4,55, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,34, ev eşyasında yüzde 1,13, giyimde yüzde 1,05, gıdada yüzde 0,93, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,77, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 oldu. Geçen ay toptan fiyatlarda mensucat grubunda yüzde 4,26, inşaat malzemelerinde yüzde 2,87, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,74, kimyevi maddelerde yüzde 1,35, gıda maddelerinde yüzde 1,18 artış yaşandı.



#Enflasyon
#Ekonomi
#Ticaret

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