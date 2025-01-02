İstanbul'da enflasyon aralıkta yüzde 1.74 oldu

İstanbul'da aralıkta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,74, toptan fiyatlar yüzde 0,82 arttı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2024 Aralık İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre, kentte; perakende fiyatlar aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,74, toptan fiyatlar ise yüzde 0,82 arttı. Önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerini gösteren İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 40,64 yükseldi.