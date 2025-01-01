Türkiye yollarındaki Togg sayısı 49 bin 676 oldu

Trumore, kullanıcıları yıl boyu "Kelime Yansıt", "TRT Bil Bakalım", "Kelime Avı" ve "Okçu" gibi oyunların tadını çıkarırken, çocuklar da "Twin" uygulamasıyla sürdürülebirlik ve çevre bilinci edindi.





"TRT Çocuk Oyun Dünyası" ile eğlenen çocuklar, "TRT Çocuk Kitaplık" ile daha fazla kitap okudu ve "Anaokulum" uygulamasıyla daha fazla eğitim materyaline ulaştı. Youtube ile video, fizy ile şarkı, TV+ ile film ve D-Smart GO ile dizi keyfi yaşayan kullanıcılar, Migros, Trendyol ve sahibinden.com alışverişi deneyimledi.







