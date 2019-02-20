İstanbulluların beklediği hat bu gece test edilecek

Ekonomi

Aylık ortalama 44 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Sahibinden.com'a İngiliz emlak şirketi Marks & Mann talip oldu. Şirketin Sahibinden.com'u satın almak için 4,8 milyar dolar teklif verdiği iddia edildi. Görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar yapılan en büyük satış olacak.