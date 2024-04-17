Japonya merkezli elektronik devi 5 bin personelini işten çıkaracak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi ihracatında artış ivmesinin süreceğini belirterek, "Geçtiğimiz yılı 5,5 milyar dolarlık ihracat teslimatıyla kapattık ancak 10,2 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzaladık. Bu sene daha büyük rakamlarla dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.