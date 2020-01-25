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Kaçak yapılar, Genel Kurul'da görüşülecek

Kaçak yapılar mercek altına alınıyor: Yıkılıp, ceza kesilecek!

Kaçak yapıların mercek altına alınmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda başlayacak. Kaçak yapılarla ilgili bazı cezai müeyyideler getirilecek. Para cezalarında artırıma gidilecek. Eğer kaçak yapı ortaya çıkmışsa yıkılacak ve para cezası artırılacak.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv: Binaların havadan görüntüsü.
Foto/arşiv: Binaların havadan görüntüsü.

TBMM, bir haftalık aranın ardından mesaisine başlıyor. Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda, İmar Kanunu'nda değişiklikler öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklif ile kaçak yapılarla ilgili cezai yaptırımlar artırılıyor.

Kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılmak suretiyle, ortaya çıkan imalatlara yönelik tapuya bildirim zorunluluğu getiriliyor. Ruhsatsız yapılan ya da kaçak yapıların tespiti halinde ortaya çıkacak olan tutanağın bir kopyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilecek.

YIKILIP, CEZASI ARTTIRILACAK

Kaçak yapılarla ilgili bazı cezai müeyyideler getirilecek. Para cezalarında artırıma gidilecek. Eğer kaçak yapı ortaya çıkmışsa yıkılacak ve para cezası artırılacak. Teklif ile bina yüksekliklerine kısıtlama getirilecek.

Yatay mimari uygulamasında da değişikliğe gidilecek, yükseklik kısıtlanacak.

Teklif ile bundan sonra hiçbir belediye imar bazlı imar değişikliğine gidemeyecek. Ancak, talep olması halinde bütün maliklerin rızası alınarak ada bazlı bir değişikliğe gidebilecek.

  • TBMM’de salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı gezisi nedeniyle AK Parti grup toplantısı yapılmayacak. Muhalefet partileri ise grup toplantılarını gerçekleştirecek.

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