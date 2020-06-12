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Ekonomi Kamu lojmanları için özel finansman
EMLAK

Kamu lojmanları için özel finansman

Emlak Katılım, kamu lojman satışlarına özel finansman desteğine kaldığı yerden devam ediyor. 120 ay vadeye kadar tüm vadelerde yüzde 0,76 oran ile konut finansmanı sunan Emlak Katılım, kamu lojmanı almak isteyenleri şubelerine bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar
Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar

Emlak Katılım, kamu lojman satışları için finansman desteği sunmaya devam ediyor. Sürece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokolle başlayan Emlak Katılım, yaklaşık 50 bin kamu lojmanının satışına dair finansman desteği sağlıyor. Kamu lojman satışlarında gerçekleştireceği finansman desteğinde oran değişikliğine giden banka, yeni oranını yüzde 0,76 olarak açıkladı. Güçlü bir şekilde geçiş yaptığımız normalleşme döneminde Emlak Katılım, başlatacağı kamu lojman satışlarının tüm vadelerinde yüzde 0,76 oranı ile konut finansmanı sunmaya hazırlanıyor.

Finansman desteği hakkında açıklama yapan Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şunları aktardı:

“Emlak Katılım olarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçları için yenilikçi ürün ve çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunarak onların ihtiyaçlarına yanıt vermek istiyoruz. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kamu lojmanları için özel finansman desteğimizi sürdürüyoruz. Kamu lojmanı almak isteyenlere 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,76 oranlı finansman desteği sunuyoruz.''

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