Ekonomi Kamu taşınmazlarında kiralara 20 yıl sınırı geliyor
EMLAK

Kamu taşınmazlarında kiralara 20 yıl sınırı geliyor

Kamu taşınmazlarında 49 yıla kadar çıkan kiralama sürelerine bir çok alanda sınırlama getiriliyor. Kamping alanları, mesire yerleri ve günübirlik turizm tesislerinde kira süreleri 20 yıl ile sınırlandırılacak. Uygulama yatırım maliyeti düşüklüğü ve geri dönüş sürelerinin kısa olmasından kaynaklı gündeme gelirken, benzer durumdaki yatırımcı ve işletmelerle de eşitlik sağlanmış olacak. Uludağ gibi kayak merkezlerindeki teleferik ve telesiyej ile bunlara ait günübirlik tesisler ise düzenlemeden muaf tutulacak. Kiralara sınır getiren düzenleme, ihalesi yapılmış veya sözleşmeye bağlanmış işletmeler hakkında ise uygulanmayacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
Foto/arşiv: Kamping alanı
Foto/arşiv: Kamping alanı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda yatırımcılara kiraya verilen alanların kira sürelerine ilişkin düzenleme yolda.

Yatırımcılara tahsis edilen kamu taşınmazları üzerine yapılan kamping alanları, turizm tesisleri ile günübirlik konaklama yapılarına ilişkin kiralama sözleşmelerinin süreleri kısaltılacak.

Bu alanlar üzerinde bulunan tesislerin toplam yatırım ve işletme maliyetlerinin düşük ve yatırımın geri dönüş süresinin de kısa olması nedeniyle kiralar 20 yıla indirilecek.

MESİRE YERLERİ, KAMPİNG VE TURİZM TESİSLERİNİ KAPSAYACAK

Düzenleme, tabiat parkı ve milli parklarda yatırımcılara kiraya verilen konaklama unsuru içeren mesire yerleri ile irtifak hakkı tesis edilerek kullanma izni ile kiralanmış kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik turizm tesislerini kapsayacak.

Türkiye genelinde bin 500’e yakın mesire alanı bulunurken bu alanlar üzerindeki işletme sayısı ise tam olarak bilinmiyor.

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KAYAK MERKEZLERİ MUAF TUTULACAK

Uludağ ve Kartalkaya gibi kayak tesislerinin olduğu yerlerde teleferik ve telesiyej gibi mekanik tesis hatları ve bu hatların günübirlik tesisleri yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ekonomik açıdan elverişli olmayacağından süre kısıtlamasından muaf tutulacak.

YATIRIM DÜŞÜK GERİ DÖNüŞ SÜRESİ AZ!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yatırımcılara tesis edilen tabiat ve milli parklar ile mesire yerlerindeki kira sözleşmelerinde yapılması planlanan süre azaltımına ilişkin düzenleme, diğer turizm tesislerine oranla söz konusu yerlerdeki yatırım ve işletme maliyetlerinin daha düşük, yatırım geri dönüş süresinin ise daha az olması nedeniyle gündeme geldi.

Kira sınırlaması kayak merkezlerindeki teleferik ve bunlara ait günübirlik tesisleri kapsamayacak.

SÖZLEŞMELİ YERLERİ KAPSAMAYACAK

Düzenleme, ihalesi yapılmış veya sözleşmeye bağlanmış kiralama işlemleri hakkında uygulanmayacakken, işlemleri henüz sonuçlanmayan kamu taşınmazlarına yönelik ise kiralama süresi 20 yılı geçemeyecek.

Uzun kira sürelerine sınır getiren uygulama ile aynı durumdaki turizm yatırımcıları ve işletmecileri arasında ortaya çıkan eşitliğin de sağlanması hedefleniyor.

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